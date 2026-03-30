Conflictul dintre Statele Unite și Iran intră într-o nouă și periculoasă fază. Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Financial Times că insula Kharg, vitală pentru exporturile iraniene de petrol ar putea fi cucerită de forțele americane fără mare efort, scrie Eurasiantimes.com.

„Poate că vom cuceri Insula Kharg, poate că nu. Avem multe opțiuni, dar ar însemna, de asemenea, că ar trebui să rămânem acolo. Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o cucerim foarte ușor”, a spus Trump.

În paralel, Pentagonul mută mii de soldați, trupe aeropurtate și pușcași marini suplimentari în Golful Persic, alimentând speculațiile că o invazie terestră limitată este luată serios în calcul, fie pentru a prelua controlul asupra resurselor petroliere iraniene, fie pentru a consolida controlul asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute strategice de transport al petrolului la nivel mondial.

Teheranul răspunde cu amenințări la adresa comerțului planetar

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat public, într-o postare pe X, că serviciile de informații iraniene au detectat pregătiri pentru ocuparea uneia dintre insulele țării.

„Forțele noastre monitorizează toate mișcările inamice și, dacă aceștia vor face vreun pas, toată infrastructura vitală a acelui stat din regiune va fi ținta unor atacuri implacabile și neîncetate”, a scris Ghalibaf.

Și mai îngrijorătoare sunt amenințările unui oficial militar iranian, care a transmis, sub protecția anonimatului și citat de agenția Tasnim – că în cazul unei operațiuni terestre americane, Iranul ar putea deschide un front nou în Marea Roșie, vizând transportul maritim prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre cele mai aglomerate și strategice căi navigabile din lume, poartă de intrare spre Canalul Suez.

„Dacă inamicul încearcă o operațiune terestră pe insulele iraniene sau în orice altă parte a teritoriului nostru, vom deschide alte fronturi ca o «surpriză». Strâmtoarea Bab el-Mandeb se numără printre cele mai strategice strâmtori din lume, iar Iranul are atât voința, cât și capacitatea de a reprezenta o amenințare pe deplin credibilă împotriva acesteia”, a declarat oficialul.

Recomandarea autorului:

