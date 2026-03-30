Trump anunță „schimbare de regim” în Iran și deblocarea Strâmtorii Ormuz pentru 20 de petroliere

Mihai Tănase
Galerie Foto 2

Donald Trump a declarat că atacurile SUA și Israelului au produs o „schimbare de regim” la Teheran și că noii lideri iranieni au acceptat trecerea a 20 de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, începând de luni.

De la bordul Air Force One, Donald Trump s-a lăudat că a obținut ceva ce nicio administrație americană nu reușise până acum: o schimbare de regim în Iran, produsă nu prin diplomație, ci prin forța bombelor.

U.S. President Donald Trump gives remarks during an event celebrating farmers and Agriculture Day on the South Lawn of the White House in Washington DC on Friday, March 27, 2026. (Photo by Aaron Schwartz/Pool/ABACAPRESS.COM)

Potrivit AFP, Trump a afirmat că atacurile aeriene americane și israeliene l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei și au decimat întreaga structură de conducere a Republicii Islamice, deschizând calea către un nou interlocutor cheie la Teheran, cu care spune că a și negociat deja.

„Am avut o schimbare de regim, o putem vedea deja, pentru că primul regim a fost decimat, distrus, toți sunt morți. Următorul regim este și el în mare parte mort”, a declarat Trump.

Strâmtoarea Ormuz, parțial redeschisă

Anunțul cu impact imediat asupra piețelor a venit tot de la Trump: noii oficiali iranieni ar fi acceptat trecerea a 20 de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală prin care trece în mod normal aproximativ 20% din petrolul mondial și care a fost practic paralizată de la izbucnirea conflictului, la finele lunii februarie.

„Ne-au dat, din respect, cred, 20 de petroliere foarte mari care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru începe mâine dimineață, pentru următoarele câteva zile”, a asigurat el.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune economică acută: prețul petrolului și-a reluat creșterea, iar Wall Street a înregistrat o scădere accentuată săptămâna trecută. Cu toate acestea, Trump continuă să agite perspectiva unui acord de pace iminent.

„Cred că vom ajunge la un acord cu ei, sunt aproape sigur de asta”, a declarat el.

Noul lider suprem al Iranului, dispărut din spațiul public

Unul dintre cele mai enigmatice detalii din discursul lui Trump privește soarta lui Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului și succesorul său desemnat. De la momentul în care trebuia să preia conducerea țării, acesta nu a mai apărut public, autoritățile iraniene publicând doar mesaje scrise în numele său.

„Nimeni nu a mai auzit de el. Poate că este în viață, dar evident că se află într-o situație foarte, foarte gravă”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă vorbește despre un „al treilea regim” care s-ar fi instaurat de facto la Teheran.

„Avem de-a face cu oameni diferiți față de cei cu care a avut de-a face oricine până acum. Este un grup de persoane complet diferit, așa că aș considera asta o schimbare de regim”, a continuat Trump.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

SPORT Ar fi transferul anului în România. Internaționalul român anunță că vrea la FCSB: „Dacă și lui Rădoi i-ar plăcea de mine, m-ar face fericit”
10:19
Ar fi transferul anului în România. Internaționalul român anunță că vrea la FCSB: „Dacă și lui Rădoi i-ar plăcea de mine, m-ar face fericit”
IMOBILIARE Ce este vânzarea în nudă proprietate, soluția prin care poți obține bani pe locuința ta fără să te muți din ea. O femeie a obținut, astfel, 400.000 €
09:45
Ce este vânzarea în nudă proprietate, soluția prin care poți obține bani pe locuința ta fără să te muți din ea. O femeie a obținut, astfel, 400.000 €
ACTUALITATE Avertisment pentru românii care cumpără cozonac sau alte alimente gata gătite pentru Paște. Cum să alegeți cele mai bune produse
09:38
Avertisment pentru românii care cumpără cozonac sau alte alimente gata gătite pentru Paște. Cum să alegeți cele mai bune produse
FLASH NEWS Diana Șoșoacă, chemată astăzi la Parchet pentru expertiză psihiatrică. Senatoarea este așteptată de zeci de susținători
09:32
Diana Șoșoacă, chemată astăzi la Parchet pentru expertiză psihiatrică. Senatoarea este așteptată de zeci de susținători
SPORT Jannik Sinner câștigă Miami Open după o prestație fabuloasă. Italianul a reușit „Sunshine Double” și a stabilit noi recorduri
09:10
Jannik Sinner câștigă Miami Open după o prestație fabuloasă. Italianul a reușit „Sunshine Double” și a stabilit noi recorduri
HOROSCOP Cele două zodii răsfățate în aprilie 2026. Va fi cea mai bună lună din tot anul pentru acești nativi
08:57
Cele două zodii răsfățate în aprilie 2026. Va fi cea mai bună lună din tot anul pentru acești nativi

Cele mai noi

Trimite acest link pe