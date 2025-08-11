Prima pagină » Știri externe » Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată

Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată

11 aug. 2025, 18:49, Știri externe
Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată

Președintele american Donald Trump a luat o măsură fără precedent în istoria SUA prin faptul că a decis să desfășoare trupele Gărzii Naționale în capitala țării, iar poliția a fost trecută sub control federal.

Practic, pe străzile din Washington D.C. militarii au preluat atribuțiile polițiștilor. Trump și-a motivat decizia prin faptul că nu se simte sigur în capitala Statelor Unite, după ce rata criminalității ar fi scăpat de sub control, relatează CNBC.

„Aceasta este Ziua Eliberării în D.C. și ne vom lua înapoi capitala. Pentru restabilirea ordinii publice, am decis să desfășor Garda Națională. Siguranța cetățenilor este pe primul loc”, a declarat Trump în timpul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă.

În baza une legi garantate de Constituția SUA, Trump are puterea de a-i ordona primarului din D.C. să predea temporar controlul asupra forțelor de ordine. Astfel, la ordinul președintelui, Poliția Metropolitană se subordonează autorității federale, dar nu mai mult de 30 de zile.

După ce a trecut poliția la dispoziția sa, Trump a jubilat pe rețeaua sa online, Truth Social.

„Criminalitatea, sălbăticia, murdăria și gunoiul vor DISPĂREA. Voi FACE DIN NOU CAPITALA NOASTRĂ SĂ FIE MARE!”, notează președintele.

Anterior acestui moment, președintele s-a plâns în repetare rânduri de faptul că primarul orașului, Muriel Bowser, nu ia suficiente măsuri pentru a interzice pripășirea oamenilor fără adăpost și traficul galopant de droguri.

RECOMADAREA AUTORULUI

Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”

Ar putea Europa să accepte CEDĂRI teritoriale în Ucraina? Semnalul transmis de lideri înaintea întâlnirii Trump-Putin

Citește și

EXTERNE Summitul din Alaska, cu mize uriașe pentru Putin și Trump: Care lider ar avea cel mai mult de câștigat de pe urma încetării războiului din Ucraina
20:03
Summitul din Alaska, cu mize uriașe pentru Putin și Trump: Care lider ar avea cel mai mult de câștigat de pe urma încetării războiului din Ucraina
EXTERNE Procesul intentat lui Trump de guvernatorul CALIFORNIEI începe în San Francisco. Motivul: trimiterea Gărzii Naționale în Los Angeles
19:35
Procesul intentat lui Trump de guvernatorul CALIFORNIEI începe în San Francisco. Motivul: trimiterea Gărzii Naționale în Los Angeles
FINANCIAR Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil
19:10
Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil
BREAKING NEWS VIDEO | Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată
18:15
VIDEO | Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată
EXTERNE Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie
18:02
Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie
EXTERNE Marea Britanie susține eforturile diplomatice ale lui Trump, dar este SCEPTICĂ privind rezultatele /„Nu putem avea încredere în Putin”
17:34
Marea Britanie susține eforturile diplomatice ale lui Trump, dar este SCEPTICĂ privind rezultatele /„Nu putem avea încredere în Putin”
Mediafax
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal
Mediafax
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Pensionarii care primesc 6.000 de euro. Banii, plătiți în 10-15 ani. Economistul Adrian Negrescu: O greșeală din punct de vedere strategic
Evz.ro
Iulia Vântur i-a surprins pe toți cu ultima sa apariție. Cine a însoțit-o la petrecere
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Din arhivele celui de-Al Doilea Război Mondial