Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată

Președintele american Donald Trump a luat o măsură fără precedent în istoria SUA prin faptul că a decis să desfășoare trupele Gărzii Naționale în capitala țării, iar poliția a fost trecută sub control federal.

Practic, pe străzile din Washington D.C. militarii au preluat atribuțiile polițiștilor. Trump și-a motivat decizia prin faptul că nu se simte sigur în capitala Statelor Unite, după ce rata criminalității ar fi scăpat de sub control, relatează CNBC.

„Aceasta este Ziua Eliberării în D.C. și ne vom lua înapoi capitala. Pentru restabilirea ordinii publice, am decis să desfășor Garda Națională. Siguranța cetățenilor este pe primul loc”, a declarat Trump în timpul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă.

În baza une legi garantate de Constituția SUA, Trump are puterea de a-i ordona primarului din D.C. să predea temporar controlul asupra forțelor de ordine. Astfel, la ordinul președintelui, Poliția Metropolitană se subordonează autorității federale, dar nu mai mult de 30 de zile.

După ce a trecut poliția la dispoziția sa, Trump a jubilat pe rețeaua sa online, Truth Social.

„Criminalitatea, sălbăticia, murdăria și gunoiul vor DISPĂREA. Voi FACE DIN NOU CAPITALA NOASTRĂ SĂ FIE MARE!”, notează președintele.

Anterior acestui moment, președintele s-a plâns în repetare rânduri de faptul că primarul orașului, Muriel Bowser, nu ia suficiente măsuri pentru a interzice pripășirea oamenilor fără adăpost și traficul galopant de droguri.

