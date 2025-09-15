Prima pagină » Actualitate » Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi

Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi

15 sept. 2025, 10:57, Actualitate
Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi

Escaladează tensiunile în America după moartea lui Charlie Kirk, activist politic asasinat de un lunetist în timp ce ținea un discurs în campusul universității din Utah. Luni, președintele Donald Trump a făcut un anunț șocant, care i-a luat prin surprindere până și pe jurnaliști: va declara stare de urgență națională și va federaliza Washingtonul!

Capitala SUA trece sub controlul total al Casei Albe și asta pe fondul unui „război” deschis pe care liderul republican îl are cu primarul democrat din D.C., Muriel Bowser.

Trump: „Practic, NU EXISTĂ CRIMINALITATE!”

Muriel Bowser a transmis public faptul că poliția locală din Washington D.C. nu va coopera cu Serviciul de Imigrare și Vamă în privința verificărilor dispuse la nivel local.

Problema o reprezintă furnizarea de informații despre persoanele care locuiesc sau intră ilegal în Statele Unite și pe care, spune Muriel Bowser, polițiștii din D.C. nu sunt obligație să le pună la dispoziția agenților federali din cadrul Serviciului de Imigrare și Vamă.

Donald Trump a luat o serie de măsuri în ultima vreme pe care criticii săi le consideră o depășire a competențelor federale.

Agenția Reuters scrie că toate comentariile împotriva lui Trump au apărut după ce câteva mii de protestatari au ieșit în stradă, luna aceasta, pentru a protesta împotriva deciziei din august a președintelui de a trimite trupe ale Gărzii Naționale în Capitală. „Pentru a restabili legea, ordinea și siguranța publică”, și-a explicat ordinul Trump, susținând atunci că, în oraș, criminalitatea devenise o plagă.

„În doar câteva săptămâni, locul este în plină expansiune. Pentru prima dată în decenii, practic, NU EXISTĂ CRIMINALITATE!”, a revenit Donald Trump cu un mesaj pe Truth Social, după ce militarii din Garda Națională și-au făcut prezența pe străzile orașului.

Donald Trump a dat vina pe „democrații radicali de stânga” pentru că au presat-o pe Muriel Bowser să anunțe că nu va coopera deloc cu agenții federali ai ICE.

Cine controlează, de fapt, capitala Washington

În Statele Unite, Garda Națională servește ca forță de poliție subordonată guvernatorilor celor 50 de state, cu excepția cazului în care este chemată în serviciul federal.

La nivelul capitalei Washington D.C., Garda Națională raportează direct președintelui ales al SUA.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Persoanele fără adăpost din Washington, EVACUATE! Trump: „Vă vom oferi locuri unde să stați, dar departe de Capitală”

Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată

Primarul capitalei Washington D.C. contestă măsura adoptată de TRUMP din motive de securitate: Avem un oraș sigur

Asasinarea lui Charlie Kirk aduce aminte de cele mai sângeroase momente politice din istoria SUA. Atentatele care au schimbat fața Americii

Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk

Citește și

ACTUALITATE Ilie Bolojan a anunțat intrarea României în ultima etapă din procesul de ADERARE la OCDE. Ce obiectiv de finalizare și-a propus Guvernul
12:08
Ilie Bolojan a anunțat intrarea României în ultima etapă din procesul de ADERARE la OCDE. Ce obiectiv de finalizare și-a propus Guvernul
ULTIMA ORĂ Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul
11:54
Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul
ACTUALITATE O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una
11:49
O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una
ACTUALITATE Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial
11:42
Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial
VIDEO Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului
11:36
Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului
BREAKING NEWS Capitala sub blocadă. Valul de proteste din administrația publică ar putea paraliza Bucureștiul. Mii de oameni s-au strâns deja în fața Guvernului. Angajații Executivului se alătură protestatarilor
11:26
Capitala sub blocadă. Valul de proteste din administrația publică ar putea paraliza Bucureștiul. Mii de oameni s-au strâns deja în fața Guvernului. Angajații Executivului se alătură protestatarilor
Mediafax
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
Cancan.ro
Pescobar, primul român care și-a luat iPhone 17! Cât l-a costat cel mai nou produs de la Apple? Dar stai să vezi cât a dat pe husă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
14 octombrie 2025, zi liberă pentru elevii și profesorii din acest județ
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici 👇
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Evz.ro
Cine l-a ucis pe Auraș al lui Banu în timpul bătăii din Craiova
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Mărturii TULBURĂTOARE! Mama asasinului Irynei Zarutska rupe tăcerea: „Nu ar fi trebuit să fie liber”. Ce s-a întâmplat cu fiul ei cu doar câteva zile înainte să o ucidă cu sânge rece pe tânăra ucraineancă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cât de important este consumul de proteine după efortul fizic?
EXTERNE SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
11:49
SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
ECONOMIE Economia EUROPEI pierde 43 de miliarde de euro din cauza fenomenelor meteo extreme. Care sunt cele mai afectate țări
11:23
Economia EUROPEI pierde 43 de miliarde de euro din cauza fenomenelor meteo extreme. Care sunt cele mai afectate țări
DIVERTISMENT Asia Express 2025. Proba bizară prin care au trecut concurenții Asia Express: Și-au luat ȚEAPĂ de la o filipineză!
11:18
Asia Express 2025. Proba bizară prin care au trecut concurenții Asia Express: Și-au luat ȚEAPĂ de la o filipineză!
ACTUALITATE Cine sunt câștigătorii premiilor EMMY 2025. Vedeta din „Adolescence” scrie istorie la doar 15 ani
11:16
Cine sunt câștigătorii premiilor EMMY 2025. Vedeta din „Adolescence” scrie istorie la doar 15 ani
EXTERNE Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”
10:56
Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”
ULTIMA ORĂ Angajați din Aparatul de lucru al Guvernului se alătură protestului bugetarilor: „NOI NU suntem EI!”
10:47
Angajați din Aparatul de lucru al Guvernului se alătură protestului bugetarilor: „NOI NU suntem EI!”