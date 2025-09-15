Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi

Escaladează tensiunile în America după moartea lui Charlie Kirk, activist politic asasinat de un lunetist în timp ce ținea un discurs în campusul universității din Utah. Luni, președintele Donald Trump a făcut un anunț șocant, care i-a luat prin surprindere până și pe jurnaliști: va declara stare de urgență națională și va federaliza Washingtonul!

Capitala SUA trece sub controlul total al Casei Albe și asta pe fondul unui „război” deschis pe care liderul republican îl are cu primarul democrat din D.C., Muriel Bowser.

Trump: „Practic, NU EXISTĂ CRIMINALITATE!”

Muriel Bowser a transmis public faptul că poliția locală din Washington D.C. nu va coopera cu Serviciul de Imigrare și Vamă în privința verificărilor dispuse la nivel local.

Problema o reprezintă furnizarea de informații despre persoanele care locuiesc sau intră ilegal în Statele Unite și pe care, spune Muriel Bowser, polițiștii din D.C. nu sunt obligație să le pună la dispoziția agenților federali din cadrul Serviciului de Imigrare și Vamă.

Donald Trump a luat o serie de măsuri în ultima vreme pe care criticii săi le consideră o depășire a competențelor federale.

Agenția Reuters scrie că toate comentariile împotriva lui Trump au apărut după ce câteva mii de protestatari au ieșit în stradă, luna aceasta, pentru a protesta împotriva deciziei din august a președintelui de a trimite trupe ale Gărzii Naționale în Capitală. „Pentru a restabili legea, ordinea și siguranța publică”, și-a explicat ordinul Trump, susținând atunci că, în oraș, criminalitatea devenise o plagă.

„În doar câteva săptămâni, locul este în plină expansiune. Pentru prima dată în decenii, practic, NU EXISTĂ CRIMINALITATE!”, a revenit Donald Trump cu un mesaj pe Truth Social, după ce militarii din Garda Națională și-au făcut prezența pe străzile orașului.

Donald Trump a dat vina pe „democrații radicali de stânga” pentru că au presat-o pe Muriel Bowser să anunțe că nu va coopera deloc cu agenții federali ai ICE.

Cine controlează, de fapt, capitala Washington

În Statele Unite, Garda Națională servește ca forță de poliție subordonată guvernatorilor celor 50 de state, cu excepția cazului în care este chemată în serviciul federal.

La nivelul capitalei Washington D.C., Garda Națională raportează direct președintelui ales al SUA.

