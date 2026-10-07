Trump anunță că va discuta „foarte curând” cu Putin după alerta privind un posibil caz de ciumă în Rusia. Ce spune OMS despre riscul pentru Europa

Donald Trump anunță că va discuta „foarte curând” cu omologul său Vladimir Putin după alerta de ciumă pneumonică, care a provocat moartea unei tinere laborante de la un institut anti-ciumă din Siberia. OMS verifică situația din Irkuțk, dar estimează că riscul pentru regiunea europeană este foarte scăzut.

Președintele Trump spune că intenționează să discute în scurt timp cu Vladimir Putin, după apariția informațiilor privind moartea unei angajate a Institutului de luptă împotriva ciumei din Irkuțk, Siberia, caz care a provocat îngrijorări în Rusia și în afara țării.

Întrebat marți, la Casa Albă, dacă va vorbi cu liderul de la Kremlin despre situație, Trump a confirmat că intenționează să îl contacteze.

„Am în plan să-l sun, da”, a declarat Donald Trump, potrivit FoxNews.

Convorbirea cu Vladimir Putin ar urma să aibă loc „foarte curând”, a precizat liderul de la Casa Albă.

Sursa video – X/@nicksortor

Anunțul vine în timp ce Organizația Mondială a Sănătății încearcă să clarifice circumstanțele morții Dariei Șipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani care lucra la Institutul de luptă împotriva ciumei din Irkuțk.

Decesul tinerei a fost relatat de mai multe publicații rusești începând cu 2 octombrie, alimentând temeri privind un posibil incident epidemiologic.

Riscul pentru Europa, considerat „foarte slab”, transmite OMS

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că a contactat autoritățile sanitare ruse pentru a obține informații suplimentare și pentru a verifica natura exactă a incidentului. OMS analizează circumstanțele cazului, investigațiile de laborator aflate în desfășurare și rezultatele acestora. Organizația și-a oferit, de asemenea, sprijinul autorităților din Rusia.

Pe baza informațiilor disponibile până în prezent, specialiștii nu consideră că există un risc epidemiologic ridicat în afara zonei Irkuțk.

„Evaluarea inițială a riscurilor, realizată de către OMS pe baza informațiilor disponibile, arată că riscul este moderat către slab la Irkuțk, slab în Federația Rusă în ansamblul său și foarte slab în regiunea europeană”, a declarat Christian Lindmeier, purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății, în cadrul unei conferințe de presă la Geneva.

OMS a precizat că se află în contact cu autoritățile sanitare ruse „pentru a verifica evenimentul, circumstanțele, analizele de laborator în curs și rezultatele”. Până la finalizarea acestor verificări, circumstanțele exacte ale morții tinerei laborante și existența unei legături confirmate cu ciuma nu sunt încă stabilite public.