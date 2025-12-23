Prima pagină » Știri externe » Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele: „Vor fi cele mai mari, mai puternice și mai rapide din lume”

Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele: „Vor fi cele mai mari, mai puternice și mai rapide din lume"

Mihai Tănase
23 dec. 2025, 09:10, Știri externe
Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele: „Vor fi cele mai mari, mai puternice și mai rapide din lume”
Foto: Freepik.com

Președintele american Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război ce îi va purta numele, o decizie fără precedent pentru un lider aflat în funcție. Anunțul a fost făcut de la reședința sa din Florida, în cadrul unei conferințe de presă.

Donald Trump a declarat luni că Statele Unite vor lansa o nouă clasă de nave de război, denumită „Trump Class USS Defiant”, un gest considerat extrem de neobișnuit în tradiția militară americană, considerat mai degrabă unul de grandomanie, scrie BBC.

Anunțul a fost făcut de la reședința sa privată Mar-a-Lago, unde președintele a precizat că, în primă fază, vor fi construite două nave, urmând ca proiectul să fie extins ulterior la un total de 20-25 de nave de război.

Trump a spus că noile nave vor reprezenta un salt major în capacitatea militară a Statelor Unite.

„Vor fi cele mai bune din lume, mai mari, mai rapide și de 100 de ori mai puternice decât cele mai mari nave de război construite vreodată în SUA”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Decizia marchează un moment fără precedent în istoria militară americană, întrucât, în mod tradițional, numele președinților Statelor Unite sunt atribuite navelor militare abia după încheierea mandatelor, de regulă în semn de omagiu postum sau istoric.

