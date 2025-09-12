Președintele american Donald Trump amenință cu deschiderea unei anchete la adresa miliardarului George Soros pentru că finanțează campanii de agitare a maselor în scopuri obscure.

Trump a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat Fox News faptul că mișcările de protest din țară nu sunt spontane, ci controlate de Soros și alte persoane interesate să răstoarne echilibrul politic din Statele Unite.

„Vă spun că sunt protestatari de profesie, plătiți de George Soros și alții, care vor să agite masele pentru a se răscula împotriva sistemului. Administrația mea nu va tolera astfel de activități. Vom lansa o investigație la adresa lui Soros și asociaților săi, pentru că avem în față un caz RICO”, a declarat Trump.

Potrivit Bloomberg, fiecare dintre cei care au contribuit la destabilizarea ordinii publice și au instigat la violențe politice, inclusiv organizațiile care finanțează și susțin astfel de mișcări, fac obiectul unei anchete amănunțite inițiate de administrația Trump.

Ce înseamnă RICO

RICO este un acronim pentru Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act și definește legea anticorupție din SUA. Practic, acest instrument legislativ vizează crima organizată și alte activități ilicite desfășurate de terțe persoane.

Pentru a demonstra că un caz se încadrează în accepțiunea termenului de RICO, guvernul american trebuie să demonstreze faptul că inculpatul este implicat activ în activități de extorcare, spălare de bani, luare de mită sau crimă prin intermediul unor organizații sau firme.

Pentru a fi inculpat într-un astfel de caz, pârâtul trebuie să fie acuzat de două sau mai multe din infracțiunile menționate mai sus.

Sancțiunile pot include pedepse cu închisoarea, amenzi, confiscarea câștigurilor ilegale și acordarea de daune în procesele civile.

Cum este văzut George Soros în țara natală

Liderul de la Budapesta, Viktor Orban, nu și-a ascuns niciodată antipatia față de filantropul miliardar, ba chiar a numit o lege antimigrație „Stop Soros”.

În urmă cu 7 ani, Open Society Foundations, fondată de George Soros și una dintre cele mai mari și mai influente organizații filantropice din lume, decide să-și mute activitatea în Berlin, în semn de protest față de represiunea politică resimțită în Ungaria, arată BBC.

Au existat zvonuri cum că familia Soros ar fi primit interdicție în Ungaria și Israel. Având în vedere că George s-a născut într-o familie de evrei în 1930 la Budapesta și a supraviețuit Holocaustului, este improbabil ca acesta să fie interzis în țările respective, din moment ce nu există o bază legală pentru o asemenea dispoziție.

În mod cert, miliardarul ungaro-american, etnic evreu, a fost criticat fervent de-a lungul timpului pentru opiniile sale politice, după cum arată relatările de presă.

Un articol din 2017 publicat de HirKlikk dezvăluia de ce nu poate fi repudiat Soros.

„Ministrul de Interne, Sándor Pintér, a dezvăluit în sfârșit de ce George Soros, declarat inamic de către guvern, nu poate fi interzis în Ungaria. Posibila interzicere a lui George Soros din țara noastră a fost discutată și în cadrul ședinței Comisiei de Apărare Națională a Parlamentului. Ministrul de Interne nu a avut însă de ales decât să rostească sintagma nepermisă, pe care nu o folosim niciodată pentru George Soros: cetățean maghiar”, arată publicația din țara vecină.

În baza Legii Fundamentale, un cetățean maghiar nu poate fi interzis sau expulzat de țara sa natală.

