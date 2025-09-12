Prima pagină » Știri externe » Trump anunță oficial că se va ocupa de Soros. De ce îl acuză președintele SUA

Trump anunță oficial că se va ocupa de Soros. De ce îl acuză președintele SUA

12 sept. 2025, 22:14, Știri externe
Trump anunță oficial că se va ocupa de Soros. De ce îl acuză președintele SUA

Președintele american Donald Trump amenință cu deschiderea unei anchete la adresa miliardarului George Soros pentru că finanțează campanii de agitare a maselor în scopuri obscure. 

Trump a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat Fox News faptul că mișcările de protest din țară nu sunt spontane, ci controlate de Soros și alte persoane interesate să răstoarne echilibrul politic din Statele Unite.

„Vă spun că sunt protestatari de profesie, plătiți de George Soros și alții, care vor să agite masele pentru a se răscula împotriva sistemului. Administrația mea nu va tolera astfel de activități.

Vom lansa o investigație la adresa lui Soros și asociaților săi, pentru că avem în față un caz RICO”, a declarat Trump.

Potrivit Bloomberg, fiecare dintre cei care au contribuit la destabilizarea ordinii publice și au instigat la violențe politice, inclusiv organizațiile care finanțează și susțin astfel de mișcări, fac obiectul unei anchete amănunțite inițiate de administrația Trump.

Ce înseamnă RICO

RICO este un acronim pentru Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act și definește legea anticorupție din SUA. Practic, acest instrument legislativ vizează crima organizată și alte activități ilicite desfășurate de terțe persoane.

Pentru a demonstra că un caz se încadrează în accepțiunea termenului de RICO, guvernul american trebuie să demonstreze faptul că inculpatul este implicat activ în activități de extorcare, spălare de bani, luare de mită sau crimă prin intermediul unor organizații sau firme.

Pentru a fi inculpat într-un astfel de caz, pârâtul trebuie să fie acuzat de două sau mai multe din infracțiunile menționate mai sus.

Sancțiunile pot include pedepse cu închisoarea, amenzi, confiscarea câștigurilor ilegale și acordarea de daune în procesele civile.

Cum este văzut George Soros în țara natală

Liderul de la Budapesta, Viktor Orban, nu și-a ascuns niciodată antipatia față de filantropul miliardar, ba chiar a numit o lege antimigrație „Stop Soros”.

În urmă cu 7 ani, Open Society Foundations, fondată de George Soros și una dintre cele mai mari și mai influente organizații filantropice din lume, decide să-și mute activitatea în Berlin, în semn de protest față de represiunea politică resimțită în Ungaria, arată BBC.

Au existat zvonuri cum că familia Soros ar fi primit interdicție în Ungaria și Israel. Având în vedere că George s-a născut într-o familie de evrei în 1930 la Budapesta și a supraviețuit Holocaustului, este improbabil ca acesta să fie interzis în țările respective, din moment ce nu există o bază legală pentru o asemenea dispoziție.

În mod cert, miliardarul ungaro-american, etnic evreu, a fost criticat fervent de-a lungul timpului pentru opiniile sale politice, după cum arată relatările de presă.

Un articol din 2017 publicat de HirKlikk dezvăluia de ce nu poate fi repudiat Soros.

„Ministrul de Interne, Sándor Pintér, a dezvăluit în sfârșit de ce George Soros, declarat inamic de către guvern, nu poate fi interzis în Ungaria.

Posibila interzicere a lui George Soros din țara noastră a fost discutată și în cadrul ședinței Comisiei de Apărare Națională a Parlamentului. Ministrul de Interne nu a avut însă de ales decât să rostească sintagma nepermisă, pe care nu o folosim niciodată pentru George Soros: cetățean maghiar”, arată publicația din țara vecină.

În baza Legii Fundamentale, un cetățean maghiar nu poate fi interzis sau expulzat de țara sa natală.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Trump este decis să îl pună sub ACUZARE pe George Soros: A provocat „mari daune țării noastre”

Călin Georgescu: „Zidul Parisului a căzut / Va urma zidul Bruxelles-ului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului”

Citește și

EXTERNE Ca să scape de ÎNCHISOARE, șeful Ferrari a plătit aproape 200 de milioane de euro statului italian. Cu ce a fost prins
22:17
Ca să scape de ÎNCHISOARE, șeful Ferrari a plătit aproape 200 de milioane de euro statului italian. Cu ce a fost prins
EXTERNE De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă
21:23
De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă
EXTERNE În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
20:15
În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
VIDEO NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”
19:23
NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”
EXTERNE Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală
19:19
Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală
ENERGIE Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA
18:50
Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis. 'Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse...
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Autorul asasinatului lui Charlie Kirk a fost prins! Tânărul de 22 de ani a fost predat autorităților de propriul tată, polițist cu experiență de peste trei decenii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Irina Columbeanu îi calcă pe urme mamei sale. Fiica Monicăi a ajuns pe podium
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska, o tânără din Ucraina, în văzul tuturor, în metrou! Acesta suferea de probleme psihice
RadioImpuls
Roxana Blagu suferă în tăcere de aproape 13 ani! Vedeta încearcă în zadar să-și recupereze fiica: „Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”. Cele două au rupt orice legătură după ce artista s-a despărțit de tatăl Oanei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Asteroidul Ryugu sfidează încă o dată așteptările astronomilor
VIDEO Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu
22:10
Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu
IMOBILIARE 20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat
21:36
20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat
POLITICĂ Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR se cheltuie suplimentar 1 milion euro cu angajații aleșilor
21:32
Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR se cheltuie suplimentar 1 milion euro cu angajații aleșilor
EXTERNE Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București
21:06
Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București
VIDEO POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”
20:59
POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”
VIDEO O tânără de 21 de ani, victimă a unui accident, și-a recăpătat mobilitatea cu ajutorul terapiei moderne
20:42
O tânără de 21 de ani, victimă a unui accident, și-a recăpătat mobilitatea cu ajutorul terapiei moderne