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Trump sare în apărarea șefului Pentagonului după ce republicanul Thomas Massie a inițiat procedura de destituire: „Îi voi fi alături”

Trump sare în apărarea șefului Pentagonului după ce republicanul Thomas Massie a inițiat procedura de destituire: „Îi voi fi alături”
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Președintele Donald Trump a anunțat că îl va susține pe șeful Pentagonului, Pete Hegseth, după ce republicanul Thomas Massie a inițiat procedura de destituire a acestuia. Congresmanul susține că Hegseth ar putea părăsi funcția înainte de sfârșitul anului.

Donald Trump și-a reafirmat sprijinul pentru secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, în contextul demersului de destituire inițiat de congresmanul republican Thomas Massie. Liderul de la Casa Albă l-a atacat pe politicianul din Kentucky, pe care l-a numit „un ratat fără scrupule”, și a respins criticile privind activitatea șefului Pentagonului, potrivit CNN.

„Da, îi voi fi alături”, a declarat șeful de la Casa albă.

Trump și-a îndreptat apoi criticile către Thomas Massie, congresmanul republican care a depus luni opt articole de punere sub acuzare împotriva secretarului Apărării.

„Massie are multă ură în suflet. Nu vreau să-mi pierd timpul urmărindu-l. Am câștigat două războaie și am făcut lumea un loc mult mai sigur, iar acum ar trebui să fim supuși procedurii de destituire?”, a afirmat Trump.

Facem precizarea că depunerea articolelor de destituire de către congresmanul republican impune organizarea unui vot în Camera Reprezentanților până miercuri.

Trump invocă războiul cu Iranul și îl compară pe Hegseth cu fostul șef al Pentagonului

Pete Hegseth a respins luni dimineață inițiativa de destituire și a afirmat că împărtășește poziția președintelui Donald Trump privind războiul cu Iranul. Secretarul Apărării a susținut că ar lua din nou aceeași decizie în privința declanșării conflictului.

La rândul său, Trump a continuat să-i apere activitatea, afirmând că Hegseth „a făcut o treabă foarte bună”.

Șeful SUA a adus în discuție și mandatul fostului secretar al Apărării Lloyd Austin, care a fost spitalizat la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024, fără ca informațiile despre starea sa de sănătate să fie comunicate imediat publicului și conducerii administrației Biden.

„Așadar, spun asta – Pete Hegseth a câștigat două războaie, oh, să-l punem sub acuzare? Ce ziceți să-l punem sub acuzare pe domnul de la Biden, omul lui care a dispărut timp de două săptămâni și nimeni nu avea habar unde se afla? Ce ziceți să-l punem sub acuzare pe cel care a condus războaiele din Irak și Afganistan, precum și toate celelalte războaie, în care s-au pierdut mii de vieți?”, a spus Trump.

Thomas Massie susține că Hegseth nu va mai conduce Pentagonul până la sfârșitul anului

Congresmanul republican Thomas Massie consideră că Pete Hegseth are șanse reduse să își păstreze funcția până la finalul anului 2026. Declarația a fost făcută luni, la câteva ore după depunerea celor opt articole de punere sub acuzare.

„În continuare consider că există o probabilitate ridicată ca Pete Hegseth să nu rămână în funcție până pe 31 decembrie al acestui an”, a declarat Massie, într-un interviu pentru CNN.

Republicanul, aflat la finalul mandatului său în Congres, a susținut că demersul său reprezintă o variantă mai puțin severă decât măsurile pe care le-ar putea adopta democrații după preluarea controlului Camerei Reprezentanților, în ianuarie.

„Nu propun ca el să ajungă la închisoare. Nu propun ca el să fie supus răspunderii civile. Spunem doar că trebuie să-și piardă funcția chiar acum”, a explicat Massie.

Congresmanul a avertizat că o eventuală majoritate democrată ar putea iniția investigații parlamentare privind activitatea secretarului Apărării și ar putea audia persoane care au lucrat în subordinea acestuia.

„Când democrații vor prelua controlul în ianuarie, nu vor fi la fel de politicoși ca mine. Uite, vor organiza audieri în Camera Reprezentanților. Vor chema persoane care au lucrat sub conducerea lui Hegseth, persoane care au văzut și știu anumite lucruri care nici măcar nu au fost făcute publice încă”, a declarat Thomas Massie.

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