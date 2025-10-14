TRUMP ar putea fi prezent la semnarea unui acord de pace între Thailanda și Cambodgia, cu ocazia summitului ASEAN

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi martor la un acord formal de pace între Cambodgia și Thailanda, cu ocazia unui summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, potrivit ministrului de Externe din Malaysia, Mohamad Hasan.

Trump va vizita capitala Malaysiei, Kuala Lumpur, pe 26 octombrie pentru a fi martor la încheierea acordului, a declarat Hassan.

„În timpul summitului, sperăm să vedem semnarea unei declarații cunoscute sub numele de Acordul de la Kuala Lumpur între acești doi vecini pentru a garanta pacea și un armistițiu durabil”, a insistat ministrul.

Cel de-al 47-lea summit ASEAN urmează să aibă loc la Kuala Lumpur între 26-28 octombrie, reunind șefi de stat din zece națiuni din Asia de Sud-Est.

Trump ar fi cerut ca oficialii chinezi să nu participe la ceremonie, deși China și Malaysia au jucat un rol major în negocierile de încetare a focului dintre Thailanda și Cambodgia.

Totuși, Trump și-a asumat meritul pentru încheierea războiului de cinci zile din iulie, care s-a soldat cu cel puțin 43 de morți și a determinat deplasarea a 300.000 de persoane.

Trump nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace

Prim-ministrul cambodgian, Hun Manet, l-a nominalizat la începutul acestui an pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, datorită rolului său în negocierea acordului, potrivit Al Jazeera.

Totuși, președintele american nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, deși a făcut din acesta un obiectiv al administrației sale, de la întoarcerea sa în funcție la începutul anului. Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat de lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, datorită eforturilor sale de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație.

