🚨 Pace în Ucraina. Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA pe teme de securitate, vineri, în Emiratele Arabe Unite

10:59 Ucraina ar putea deveni baza unor forțe europene militare unite, însă acum prioritatea este frontul, spune Zelenski „Avem cea mai mare armată cu experiență de război. Armata ucraineană ar putea forma fundamentul unei forțe europene unificate”, a spus Zelenski în timpul unei conversații cu jurnaliștii. Potrivit liderului de la Kiev, crearea unor forțe comune unite necesită pași juridici, birocratici și financiari, pentru care Ucraina nu are timp în acest moment. „Europa ar putea deja să pregătească baza financiară, iar după sfârșitul războiului, Ucraina se va alătura cu siguranță acestei structuri”, a adăugat el. 10:49 Zelenski a extins componența delegației ucraineane Volodimir Zelenski anunță că a extins componența delegației ucraineane la discuțiile trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, care au loc în Emiratele Arabe Unite. Din delegațoe fac parte:șecretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov,

– șeful Biroului Președintelui, Kirilo Budanov, și adjunctul său, Serhii Kislița,

– șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andrii Hnatov,

– șeful facțiunii „Slujitorii Poporului” din Radă Supremă, David Arahamia,

– reprezentantul Direcției Principale de Informații, Vadim Skibițki. 10:04 Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Abu Dhabi Avionul la bordul căruia se află trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a aterizat la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite.

Kremlinul a anunțat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanți ucraineni și americani în Emiratele Arabe Unite în aceeași zi, după o întâlnire considerată „utilă” între Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff, la Moscova.

„S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe probleme de securitate să aibă loc astăzi la Abu Dhabi”, a declarat presei consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, subliniind că întâlnirea de joi dintre președintele Rusiei și Witkoff a fost „utilă din toate punctele de vedere”.

Potrivit oficialului, delegația rusă, condusă de generalul Igor Kostiukov, un înalt oficial din Statul Major General, „va călători la Abu Dhabi în următoarele ore”.

„Americanii au depus eforturi mari pentru a pregăti această întâlnire și speră că va fi un succes și va deschide perspective pentru realizarea de progrese în toate problemele legate de încheierea conflictului”, a spus Ușakov.

Totodată, o întâlnire dedicată problemelor economice va avea loc vineri, la Abu Dhabi, între Steve Witkoff şi emisarul Kremlinului pentru probleme economice internaţionale, Kirill Dmitriev, a mai precizat acesta.

„Suntem sincer interesaţi de o soluţionare (a conflictului) prin mijloace politico-diplomatice”, a dat asigurări Iuri Uşakov.

„Până când se va întâmpla acest lucru, Rusia va continua să-și urmărească obiectivele (…) pe câmpul de luptă”, a adăugat el.

