Prima pagină » Știri externe » Pace în Ucraina. Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA pe teme de securitate, vineri, în Emiratele Arabe Unite

🚨 Pace în Ucraina. Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA pe teme de securitate, vineri, în Emiratele Arabe Unite

Olga Borșcevschi
23 ian. 2026, 10:00, Știri externe
Pace în Ucraina. Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA pe teme de securitate, vineri, în Emiratele Arabe Unite
10:59

Ucraina ar putea deveni baza unor forțe europene militare unite, însă acum prioritatea este frontul, spune Zelenski

„Avem cea mai mare armată cu experiență de război. Armata ucraineană ar putea forma fundamentul unei forțe europene unificate”, a spus Zelenski în timpul unei conversații cu jurnaliștii.

Potrivit liderului de la Kiev, crearea unor forțe comune unite necesită pași juridici, birocratici și financiari, pentru care Ucraina nu are timp în acest moment.

„Europa ar putea deja să pregătească baza financiară, iar după sfârșitul războiului, Ucraina se va alătura cu siguranță acestei structuri”, a adăugat el.

10:49

Zelenski a extins componența delegației ucraineane

Volodimir Zelenski anunță că a extins componența delegației ucraineane la discuțiile trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, care au loc în Emiratele Arabe Unite.

Din delegațoe fac parte:șecretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov,
– șeful Biroului Președintelui, Kirilo Budanov, și adjunctul său, Serhii Kislița,
– șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andrii Hnatov,
– șeful facțiunii „Slujitorii Poporului” din Radă Supremă, David Arahamia,
– reprezentantul Direcției Principale de Informații, Vadim Skibițki.

10:04

Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Abu Dhabi

Avionul la bordul căruia se află trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a aterizat la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite.

Kremlinul a anunțat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanți ucraineni și americani în Emiratele Arabe Unite în aceeași zi, după o întâlnire considerată „utilă” între Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff, la Moscova.

„S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe probleme de securitate să aibă loc astăzi la Abu Dhabi”, a declarat presei consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, subliniind că întâlnirea de joi dintre președintele Rusiei și Witkoff a fost „utilă din toate punctele de vedere”.

Potrivit oficialului, delegația rusă, condusă de generalul Igor Kostiukov, un înalt oficial din Statul Major General, „va călători la Abu Dhabi în următoarele ore”.

„Americanii au depus eforturi mari pentru a pregăti această întâlnire și speră că va fi un succes și va deschide perspective pentru realizarea de progrese în toate problemele legate de încheierea conflictului”, a spus Ușakov.

Totodată, o întâlnire dedicată problemelor economice va avea loc vineri, la Abu Dhabi, între Steve Witkoff şi emisarul Kremlinului pentru probleme economice internaţionale, Kirill Dmitriev, a mai precizat acesta.

„Suntem sincer interesaţi de o soluţionare (a conflictului) prin mijloace politico-diplomatice”, a dat asigurări Iuri Uşakov.

„Până când se va întâmpla acest lucru, Rusia va continua să-și urmărească obiectivele (…) pe câmpul de luptă”, a adăugat el.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Noi negocieri de pace la Moscova. Putin discută cu Witkoff și Kushner târziu în noapte

Zelenski ceartă liderii europeni la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce l-a înfuriat pe președintele Ucrainei

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția
11:46
O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția
CONTROVERSĂ JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
11:43
JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
INCIDENT Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace
11:16
Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace
INEDIT Cea mai mică închisoare din lume. Unde se află și ce dimensiune are
11:08
Cea mai mică închisoare din lume. Unde se află și ce dimensiune are
ANALIZA de 10 Dmitri Medvedev s-a săturat să fie „trol” și vrea din nou sub reflectoare, pe scena politică a Rusiei. Cum s-ar putea transforma Rusia Unită într-un „partid al războiului”
10:00
Dmitri Medvedev s-a săturat să fie „trol” și vrea din nou sub reflectoare, pe scena politică a Rusiei. Cum s-ar putea transforma Rusia Unită într-un „partid al războiului”
CONTROVERSĂ O instanță engleză l-a acuzat pe actorul Russell Brand de încă două infracțiuni sexuale
08:56
O instanță engleză l-a acuzat pe actorul Russell Brand de încă două infracțiuni sexuale
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce se află „sub” Pământ în spațiu?
CONTROVERSĂ Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități
11:42
Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități
CONTROVERSĂ Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
11:38
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
ANUNȚ România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028
11:33
România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028
VIDEO Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”
11:30
Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”
NEWS ALERT George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată”
11:23
George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată”
EXCLUSIV Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan
11:20
Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan

Cele mai noi

Trimite acest link pe