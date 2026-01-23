🚨 Pace în Ucraina. Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA pe teme de securitate, vineri, în Emiratele Arabe Unite

„Avem cea mai mare armată cu experiență de război. Armata ucraineană ar putea forma fundamentul unei forțe europene unificate”, a spus Zelenski în timpul unei conversații cu jurnaliștii.
Potrivit liderului de la Kiev, crearea unor forțe comune unite necesită pași juridici, birocratici și financiari, pentru care Ucraina nu are timp în acest moment.
„Europa ar putea deja să pregătească baza financiară, iar după sfârșitul războiului, Ucraina se va alătura cu siguranță acestei structuri”, a adăugat el.