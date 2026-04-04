Trump își pierde răbdarea și dă Iranului un nou ultimatum: „48 de ore până când iadul se va abate asupra lor”

Președintele american Donald Trump a emis sâmbătă un nou ultimatum de 48 de ore pentru Iran și a avertizat că „va dezlănțui iadul” dacă nu se ajunge la un acord pentru redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz.

Donald Trump a declarat, printr-o postare pe Truth Social, că, dacă Teheranul nu deschide strâmtoarea în termen de 48 de ore, Statele Unite vor distruge complet infrastructura energetică a țării, începând cu cea mai mare centrală electrică din Iran.

Acest avertisment vine după un ultimatum anterior de 10 zile, care expiră pe 6 aprilie. Tensiunile dintre cele două țări sunt în creștere, în special după ce un avion F-15E a fost doborât deasupra spațiului aerian iranian, iar un pilot este încă dat dispărut după ce s-a catapultat.

„Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile să ÎNCEAPĂ O ÎNȚELEGERE [de pace] sau să DESCHIDĂ STRÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore până când iadul se va abate asupra lor. Slavă lui DUMNEZEU!”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

