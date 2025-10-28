Prima pagină » Știri externe » Ce intrare! Aterizare spectaculoasă a lui Trump de pe portavionul USS George Washington direct la baza navală din Japonia

28 oct. 2025, 15:12, Știri externe
Ce intrare! Aterizare spectaculoasă a lui Trump de pe portavionul USS George Washington direct la baza navală din Japonia

Japonezii nu vor uita prea curând intrarea grandioasă a președintelui american Donald Trump la baza navală Yokosuka, din această dimineață. Republicanul a efectuat o aterizare dramatică la bordul portavionului USS Washington, înainte de a se adresa trupelor americane din Japonia.

În imaginile care au făcut deja înconjurul iternetului, Trump poate fi văzut cum coboară dintr-un lift gigantic, însoțit doar de avioane de vânătoare și rachete de mari dimensiuni.

Internauții nu au putut să nu aprecieze faptul că oficialul în vârstă de 79 de ani își menține echilibrul și poziția verticală, impunătoare, deși se afla la mare înălțime și defilează cu ușurință spre scena amplasată în mijlocul celor 6.000 de soldați americani care îl așteptau.

Printre urale și aplauze, Trump a reușit să le spună soldaților „cât de grozavi erau“. 

„Vedeți, nimeni nu produce echipamente așa cum facem noi. Nimeni nu produce muniția, armele, rachetele, avioanele, nimic din toate astea”, a spus Trump. „Și dacă o fac, marinarul american este gata să-i zdrobească, să-i scufunde, să-i distrugă și să-i arunce în aer până la uitare, nu-i așa?” , a sublniat republicanul. 

