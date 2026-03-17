Prima pagină » Știri externe » Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran"

17 mart. 2026, 18:55, Știri externe

Președintele SUA și-a exprimat din nou nemulțumirea față de statele membre NATO care au refuzat să sprijine SUA în războiul cu Iranul și în deblocarea strâmtorii Ormuz.

Donald Trump a dezvăluit că a fost împotria Iranului  încă dinainte ca Israel să intre în conflict cu regimul de la Teheran. Președintele a motivat începerea operațiunii militare că Iranul ar fi obținut „arma atomică” și ar fi folosit-o pentru a declanșa un „holocaust nuclear”.

Trump se plânge că europenii i-au cerut ajutorul în Ucraina, dar nu-l sprijină în Ucraina

Liderul de la Casa Albă a discutat cu premierul irlandez Michael Martin în timp ce a adus un reproș statelor membre NATO care n-au sprijinit SUA în conflict.

„NATO a făcut o greșeală prostească. A fost un test major. Nu vor să ne ajute, ceea ce este uimitor. Adică, uimitor.  Ar fi trebuit să fie aici. I-am ajutat (pe aliații NATO) în războiul din Ucraina. Ei nu ne-au ajutat în războiul cu Iran. Dar știau că Iranul nu trebuie să aibă arma nucleară. Tu ai spus-o. Sunt niște oameni groaznici iranienii. Voiau înapoi la vremurile lui Hitler -a fost cu mult timp în urmă. Au ucis mulți oameni cu minele lor. Qasem Soleimani. Am fost împotriva Iranului cu mulți ani înainte ca Israelul să fie anti-Iran. Nu le poți da arme nucleare. Le poți da puști, mitraliere, dar nu le poți da arme nucleare.”, a spus președintele american.

Trump, despre Macron și Starmer

Trump a reiterat că Keir Starmer nu este un prim-ministru de anvergura lui Winston Churchill, politicianul conservator care a condus Regatul Unit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Din păcate, Starmer nu este Winston Churchill. Am fost dezamăgit din cauza că Keir era dornic să trimită două portavioane după ce am învins, pentru că nu mai erau amenințări la portavioane acum. Îmi place de el. Este un tip drăguț, dar sunt dezamăgit”, a spus Trump despre premierul britanic.

Despre Emmanuel Macron, Trump a reamintit că mandatul prezidențial al acestuia va expira în 2027:

„Va pleca din funcție cât de curând”. 

Autorul recomandă: Trump îi critică pe aliați: le asigurăm securitatea cu mii de soldați și ei nu trimit nici măcar o navă. Sunt câteva țări care ne susțin

RĂZBOI Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
18:43
Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
PORTRET Cum a ajuns Ali Larijani să fie considerat „liderul de facto al regimului iranian” după moartea lui Ali Khamenei?
17:56
Cum a ajuns Ali Larijani să fie considerat „liderul de facto al regimului iranian” după moartea lui Ali Khamenei?
INEDIT Cerere în căsătorie „cu rechini”: cum a transformat liderul trupei Metallica ziua de vineri, 13, într-o poveste de dragoste spectaculoasă
17:45
Cerere în căsătorie „cu rechini”: cum a transformat liderul trupei Metallica ziua de vineri, 13, într-o poveste de dragoste spectaculoasă
FLASH NEWS Macron insistă că Franța nu va participa „niciodată“ la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Polonia în fața cererii lui Trump
17:39
Macron insistă că Franța nu va participa „niciodată“ la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Polonia în fața cererii lui Trump
FLASH NEWS UE accelerează extinderea în ciuda opoziiei Ungariei. Republica Moldova și Ucraina au făcut marți un pas important pentru aderare
17:24
UE accelerează extinderea în ciuda opoziiei Ungariei. Republica Moldova și Ucraina au făcut marți un pas important pentru aderare
CONTROVERSĂ Afganistanul susține că un atac aerian al Pakistanului a ucis sute de persoane dintr-un spital din capitală
16:27
Afganistanul susține că un atac aerian al Pakistanului a ucis sute de persoane dintr-un spital din capitală
Mediafax
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Alexandru Rogobete (PSD): Coaliția este în preanestezie
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit sursa celei mai strălucitoare explozii radio detectate vreodată în Univers
ACTUALITATE Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
18:42
Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
FLASH NEWS Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
18:36
Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
EXCLUSIV Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
18:05
Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune despre coaliția de guvernare că este în „preanestezie”
17:53
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune despre coaliția de guvernare că este în „preanestezie”
VIDEO IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu
17:46
IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
17:39
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă

