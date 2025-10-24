Prima pagină » Știri externe » Trump ia jurnaliștii francezi peste picior: „Nu înțeleg niciun cuvânt din ce spui”

24 oct. 2025, 11:00, Știri externe
În timpul unei conferințe de presă, un jurnalist din Franța a întrebat: „Ieri a avut loc un vot în Knesset privind anexarea Cisiordaniei. Considerați acest lucru o provocare la adresa eforturilor dumneavoastră de pace?”

Trump a întrerupt jurnalistul și s-a adresat procurorului general SUA: „Pam, poți să răspunzi la asta? Nu înțeleg niciun cuvânt din ce spune. De unde ești?”

Reporterul a răspuns: „Franța.”

Trump a zâmbit: „Accent frumos, dar tot nu înțelegem ce vrei să spui.”

Franța are o poziție contrară politicii SUA în Orientul Mijlociu, Emmanuel Macron – în numele statului francez, recunoscând oficial la ONU statul palestinian.

