Prima pagină » Știri externe » Trump îl primește la Casa Albă pe fostul terorist al-Qaeda și lider ISIS, Ahmed al-Sharaa

10 nov. 2025, 17:48, Știri externe
Ahmed al-Sharaa a sosit în Statele Unite pentru o vizită oficială. Președintele sirian,  care a purtat porecla „Abu Mohammad al-Julani”, fost membru al grupării teroriste al-Qaeda și emir al organizațiilor „Frontul al-Nusra” și „Hay’at Tahrir al-Sham” îl va vizita pe președintele american Donald Trump la Casa Albă. 

Președintele sirian s-a luptat împotriva Statului Islamic, iar Trump l-a eliminat de pe lista teroriștilor căutați de către SUA, scrie Al Jazeera. Președintele american l-a lăudat pe al-Sharaa, considerându-l un „luptător curajos și dur”.

Președintele sirian a jucat baschet cu generalii americani

Înainte să fie primit la Casa Albă, el a jucat baschet cu generalii americani.  L-au însoțit pe terenul de sport generalul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al Armatei SUA, și Kevin Lambert, liderul coaliției împotriva ISIS. Departamentul de Stat l-a scos pe fostul jihadist de pe lista teroriștilor. Pe capul lui era pusă o recompensă de 10 milioane de dolari. Pe lângă proaspătul președinte al Siriei, ajuns la putere după înlăturarea lui Bashar al-Assad.

Demersul a fost interpretat drept un pas semnificativ către normalizarea relațiilor internaționale ale Damascului. De altfel, vizita aceasta este prima deplasare a unui lider sirian la Casa Albă. Cei doi lideri s-au întâlnit pentru prima dată în luna mai, în cadrul unui summit găzduit de Arabia Saudită.

Știre în curs de actualizare  

Sursa Foto: Mediafax Foto

