Trump îl trimite pe Rubio la reuniunea G7 din Franța pentru a discuta despre Ucraina și Orientul Mijlociu

Secretarul de stat Marco Rubio se va întâlni, vineri, în Franța, cu miniștrii de externe ai G7 pentru a discuta despre războiul din Ucraina și despre situația din Orientul Mijlociu generată de războiul SUA-Israel împotriva Iranului, a anunțat Departamentul de Stat.

Rubio, principalul diplomat și consilierul pentru securitate națională al lui Trump, va participa la reuniunea ministerială a G7, care va avea loc la Cernay-la-Ville, în apropierea Parisului, a declarat marți, într-un comunicat, principalul purtător de cuvânt adjunct, Tommy Pigott.

„Printre temele principale se vor număra războiul dintre Rusia și Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și amenințările la adresa păcii și stabilității din întreaga lume”, a spus Pigott.

Aceasta va fi prima călătorie în străinătate a lui Rubio de când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie.

Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie

Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă