Trump îl trimite pe Rubio la reuniunea G7 din Franța pentru a discuta despre Ucraina și Orientul Mijlociu

Secretarul de stat Marco Rubio se va întâlni, vineri, în Franța, cu miniștrii de externe ai G7 pentru a discuta despre războiul din Ucraina și despre situația din Orientul Mijlociu generată de războiul SUA-Israel împotriva Iranului, a anunțat Departamentul de Stat.

Rubio, principalul diplomat și consilierul pentru securitate națională al lui Trump, va participa la reuniunea ministerială a G7, care va avea loc la Cernay-la-Ville, în apropierea Parisului, a declarat marți, într-un comunicat, principalul purtător de cuvânt adjunct, Tommy Pigott.

„Printre temele principale se vor număra războiul dintre Rusia și Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și amenințările la adresa păcii și stabilității din întreaga lume”, a spus Pigott.

Aceasta va fi prima călătorie în străinătate a lui Rubio de când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie.

Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie

Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă

FLASH NEWS Vladimir Putin înarmează firmele private de securitate cu arme de asalt și mitraliere pentru a proteja infrastructura energetică a Rusiei
16:52
Vladimir Putin înarmează firmele private de securitate cu arme de asalt și mitraliere pentru a proteja infrastructura energetică a Rusiei
NEWS ALERT Iranul a oprit exporturile de gaze către Turcia după atacul Israelului asupra South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze din lume
16:08
Iranul a oprit exporturile de gaze către Turcia după atacul Israelului asupra South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze din lume
LIVE 🚨 Mirabela Grădinaru, discurs la Summitul Melaniei Trump de la Washington:„Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă“
16:04
🚨 Mirabela Grădinaru, discurs la Summitul Melaniei Trump de la Washington:„Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă“
FLASH NEWS Negocieri discrete între SUA și Danemarca. Washingtonul vrea să obțină acces la încă trei zone militare în Groenlanda
15:52
Negocieri discrete între SUA și Danemarca. Washingtonul vrea să obțină acces la încă trei zone militare în Groenlanda
CONTROVERSĂ Întorsătură neașteptată în războiul din Iran. Armata israeliană va ocupa o zonă extinsă din sudul Libanului. Ce argumente aduce ministrul Apărării
15:08
Întorsătură neașteptată în războiul din Iran. Armata israeliană va ocupa o zonă extinsă din sudul Libanului. Ce argumente aduce ministrul Apărării
CONTROVERSĂ Suspiciune de spionaj în Europa. Diplomații europeni avertizează că dosarele secrete ale UE ar putea ajunge pe mâna Rusiei
15:02
Suspiciune de spionaj în Europa. Diplomații europeni avertizează că dosarele secrete ale UE ar putea ajunge pe mâna Rusiei
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Greenwashing și capcana etichetelor „bio”: De ce cumpărăm produse „eco” care nu sunt, de fapt, ecologice

