Trump îndeamnă Israelul să ajungă la un ACORD cu grupul Hamas /„Este o situație teribilă” în Fâșia Gaza, dar „se apropie de final”

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a exprimat speranța, luni seară, că Israelul va ajunge curând la un acord cu grupul islamist palestinian Hamas pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, precizând că Washingtonul acționează pentru îmbunătățirea situației umanitare.

”Discut destul de frecvent cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, am avut un mare succes în Iran, am blocat programul nuclear, era teribil dacă ar fi folosit arma nucleară. Am rezolvat foarte bine. Acum, sunt discuții despre orașul Gaza, sunt mereu discuții, iar la un moment dat se va rezolva. Eu le-am cerut să rezolve rapid. Dar nu poate uita nimeni ce s-a întâmplat pe 7 octombrie 2023. S-au întâmplat lucruri teribile. Dar trebuie să se încheie”, a afirmat Donald Trump. ”Între foamete și celelalte probleme, cel mai grav lucru este că mor oameni, iar eu am contribuit la eliberarea unor ostatici, am făcut acest lucru cu emisarul Steve Witkoff și cu secretarul de Stat Marco Rubio, am lucrat cu toată echipa. Acum, sunt 20 de ostatici în Fâșia Gaza, dar unii ar putea fi morți. Este o situație teribilă acolo, dar se apropie de final. Noi trimitem alimente în valoare de 60 de milioane de dolari”, a subliniat președintele Trump, sugerând că războiul s-ar putea încheia în ”două-trei săptămâni”.

Însă premierul Benjamin Netanyahu insistă că armata israeliană va obține controlul asupra orașului Gaza.

“Israelul va acționa cu determinare și forță pentru a elibera toți ostaticii și pentru a învinge grupul Hamas”, a afirmat Netanyahu, citat de cotidianul The Times of Israel.

Netanyahu a prezentat scuze pentru atacul asupra unui spital din Khan Younis, soldat cu 20 de morți, inclusiv cinci jurnaliști.

”Israelul regretă profund incidentul nefericit produs la Spitalul Nasser. Războiul nostru este cu teroriștii Hamas”, a subliniat Netanyahu.

Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca reacție la atacurile teroriste din octombrie 2023, soldate cu 1.200 de morți și mii de răniți în comunitățile din sudul Israelului. Bilanțul bombardamentelor israeliene a ajuns la cel puțin 62.805 morți și 157.600 de răniți. În Fâșia Gaza sunt în continuare aproximativ 50 de ostatici israelieni, dintre care aproximativ 20 sunt în viață. Grupul Hamas solicită retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza și eliberarea a sute de combatanți palestinieni deținuți în Israel.

