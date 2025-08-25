Prima pagină » Știri externe » Trump speră că Putin și Zelenski vor ajunge la un ACORD, dar nu se implică în organizarea summitului, nici nu oferă bani /„Voi trebuie să rezolvați”

25 aug. 2025, 21:18, Știri externe
Trump speră că Putin și Zelenski vor ajunge la un ACORD, dar nu se implică în organizarea summitului, nici nu oferă bani /„Voi trebuie să rezolvați”

Președintele SUA, Donald Trump, a părut să se disocieze, luni seară, de eforturile pentru organizarea unui summit între omologii săi din Rusia și Ucraina, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, dar a insistat că va continua eforturile de oprire a războiului, subliniind că nu mai oferă fonduri Kievului.

”Cred că vom opri războiul. Nu știu dacă Putin și Zelenski se vor întâlni, poate că nu, poate că da. Ar vrea să particip și eu, dar le-am spus: voi trebuie să rezolvați, este între voi, nu cu noi. Vom vedea ce se întâmplă peste o săptămână sau două, apoi voi interveni”, a declarat Donald Trump.

”Între timp, știți că noi nu mai cheltuim bani pe Ucraina, vindem echipamente militare către NATO, iar NATO primește multe fonduri din partea țărilor, 5% din PIB, în loc de 2%, plătesc 5%, NATO are mulți bani. Vindem echipamente militare către NATO la preț întreg, iar NATO le distribuie unde este nevoie, poate și în Ucraina, deci NATO lucrează cu Ucraina. Biden oferea sute de miliarde de dolari, era teribil ce se întâmpla. Noi nu mai suntem implicați în materie de costuri, noi ne-am implicat cu 350 de miliarde de dolari, eu am obținut Acordul mineralelor rare, care valorează peste 350 de miliarde de dolari. Dar pe mine nu mă interesează atât de mult banii, sunt interesat de oprirea unui război în care săptămâna trecută au murit 7.109 militari, ucraineni și ruși”, a subliniat Donald Trump.

Anterior, președintele Volodimir Zelenski a apreciat că Rusia nu pare dispusă la concesii pentru a facilita ajungerea la un acord de pace, subliniind că doar Statele Unite pot decide summitul Rusia-Ucraina.

”Referitor la concesiile Rusiei, nu știu despre niciuna. Nu cred că lucrurile spuse de partea rusă sau ocuparea Ucrainei pot fi considerate concesii. Nu cred că este o concesie faptul că Rusia se oferă să renunțe la teritoriile pe care nu le controlează”, a afirmat Zelenski.

Președintele Trump a declarat, vineri, că va decide peste câteva săptămâni ce poziție va avea față de războiul dintre Rusia și Ucraina, avertizând că ar putea impune sancțiuni masive Moscovei sau ar putea să nu se mai implice.

”Cred că peste câteva săptămâni voi ști care va fi atitudinea Rusiei și, sincer, și a Ucrainei, este necesar să fie de acord ambele părți. Voi decide ce voi face, va fi o decizie foarte importantă. Poate că vor fi sau nu sancțiuni masive sau tarife comerciale masive, sau ambele elemente. Sau poate că nu vom face nimic, vom spune că este conflictul vostru”, a declarat Donald Trump.

De altfel, Trump a semnalat că ar prefera să nu participe la potențiala întâlnire a președinților Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, denunțând impasul negocierilor și continuarea conflictului militar.

”Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora, sunt ceva de genul oțetului cu uleiul, nu prea se înțeleg, din motive evidente. Va trebui să vedem dacă eu voi fi sau nu la întâlnirea lor. Mai degrabă nu. Mai degrabă îi las pe ei să se întâlnească și voi vedea cum se înțeleg. Dar, între timp, continuă luptele, oamenii sunt omorâți în continuare, ceea ce este o prostie, pentru că pierd 7.000 de oameni. Eu spuneam 5.000, dar, în medie, pierd 7.000 de oameni săptămânal, în principal militari. Vrem să vedem ce se întâmplă, vom opri conflictul, am oprit șapte războaie. Credeam că acesta este de dificultate medie, dar se dovedește a fi cel mai dificil”, a afirmat Trump.

Foto: Profimedia

