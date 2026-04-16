Trump: Iranul a promis că nu va dezvolta arme nucleare timp de peste 20 de ani. Netanyahu continuă „denuclearizarea”

Donald Trump a transmis într-o conferință de presă de pe peluza Casei Albe că regimul islamist de la Teheran a fost de acord să nu dețină arme nucleare timp de 20 de ani.

Președintele a precizat că acordul de pace cu Iran s-ar putea încheia la Islamabad, capitala Pakistanului.

„Dacă se semnează un acord la Islamabad, s-ar putea să merg. Ei mă vor acolo”, a spus președintele.

„Se parce că vom ajunge la un acord cu Iranul și că acesta va fi unul bun, un acord fără arme nucleare. Nu există o limită de 20 de ani – ei nu vor avea arme nucleare. Dacă nu există o înțelegere, luptele vor continua. Iran a agreat că nu va avea arma nucleară. Au acceptat să ne dea deșeurile nucleare. Avem o grămadă de acorduri cu iran și cred că se va întâmpla ceva foarte pozitiv. Suntem într-o relație foarte bună cu Iranul chiar acum”, a adăugat Trump.

„Iranul vrea să facă o înțelegere….sunt doritori să facă chestii astăzi pe care nu le puteau face cu 2 luni în urmă. Armistițiul dintre Israel și Liban va include Hezbollah. Cred că Hezbollah va respecta armistițiul. Cred că voi vizita Libanul la momentul potrivit”, a precizat președintele.

Întrebat de jurnaliști despre prețurile la carburanți și cât timp vor mai îndura americanii, Trump a spus:

„Ei, bine, nu sunt atât de mari”.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: Trump amenință cu tarife de 50% „o țară” care furnizează arme Iranului. La cine se referă

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Procurorii americani dezmint teoriile conspirației privind asasinarea lui Charlie Kirk: ADN-ul suspectului, găsit pe armă și cartușe
21:18
Procurorii americani dezmint teoriile conspirației privind asasinarea lui Charlie Kirk: ADN-ul suspectului, găsit pe armă și cartușe
ECONOMIE Guvernul Merz reduce la jumătate preivziunile de creștere pentru 2026 din cauza războiului din Iran. Ce înseamnă pentru România
20:54
Guvernul Merz reduce la jumătate preivziunile de creștere pentru 2026 din cauza războiului din Iran. Ce înseamnă pentru România
FINANCIAR Spania este aproape de o bulă imobiliară după ce Madrid a devenit atracție pentru bogații lumii
20:31
Spania este aproape de o bulă imobiliară după ce Madrid a devenit atracție pentru bogații lumii
ULTIMA ORĂ Trump: Liban și Israel încheie un acord de încetare a focului
18:50
Trump: Liban și Israel încheie un acord de încetare a focului
FLASH NEWS Șeful Pentagonului avertizează Iranul să își „aleagă cu înțelepciune” următorii pași în război: „Suntem pregătiți să reluăm luptele în orice moment”
17:57
Șeful Pentagonului avertizează Iranul să își „aleagă cu înțelepciune” următorii pași în război: „Suntem pregătiți să reluăm luptele în orice moment”
ECONOMIE Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară în cel mai rău scenariu posibil, în timp ce războiul din Iran continuă
17:19
Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară în cel mai rău scenariu posibil, în timp ce războiul din Iran continuă
Mediafax
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Ilie Bolojan anunță lista companiilor de stat care vor fi închise sau comasate. Ce se va întâmpla cu celelalte
Click
Șoc la Disneyland Paris! Cozi infinite, copii plângând și o atracție celebră blocată: „Am fugit pe ușa de urgență!” Ce vedete s-au întors dezamăgite de acolo
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit părintele Clement Popa
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Ceva ascuns adânc sub suprafața exoplanetelor le-ar putea proteja de radiația cosmică
VIDEO Nicușor Dan a început să se bâlbâie când a fost întrebat despre anularea alegerilor. La un moment dat și-a pierdut ideile și a amuțit
21:50
Nicușor Dan a început să se bâlbâie când a fost întrebat despre anularea alegerilor. La un moment dat și-a pierdut ideile și a amuțit
POLITICĂ Bolojan: Acolo unde companiile nu mai au viitor, le închidem treptat și ordonat. România nu își mai permite risipa și blocajele de până acum
21:29
Bolojan: Acolo unde companiile nu mai au viitor, le închidem treptat și ordonat. România nu își mai permite risipa și blocajele de până acum
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 aprilie, de la ora 15.00
21:04
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 aprilie, de la ora 15.00
EMISIUNI „Atitudini cu Adina Anghelescu” începe vineri, 17 aprilie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Prof. Dr. Horațiu Moldovan
20:55
„Atitudini cu Adina Anghelescu” începe vineri, 17 aprilie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Prof. Dr. Horațiu Moldovan
FLASH NEWS Călin Georgescu propune un guvern de „reconciliere națională” format din PSD, AUR si PNL
20:54
Călin Georgescu propune un guvern de „reconciliere națională” format din PSD, AUR si PNL
FLASH NEWS Călin Georgescu iese la rampă în scandalul vaccinurilor. Ce declarații a făcut fostul candidat la preziențiale
20:42
Călin Georgescu iese la rampă în scandalul vaccinurilor. Ce declarații a făcut fostul candidat la preziențiale

Cele mai noi

Trimite acest link pe