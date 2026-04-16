Donald Trump a transmis într-o conferință de presă de pe peluza Casei Albe că regimul islamist de la Teheran a fost de acord să nu dețină arme nucleare timp de 20 de ani.

Președintele a precizat că acordul de pace cu Iran s-ar putea încheia la Islamabad, capitala Pakistanului.

„Dacă se semnează un acord la Islamabad, s-ar putea să merg. Ei mă vor acolo”, a spus președintele.

„Se parce că vom ajunge la un acord cu Iranul și că acesta va fi unul bun, un acord fără arme nucleare. Nu există o limită de 20 de ani – ei nu vor avea arme nucleare. Dacă nu există o înțelegere, luptele vor continua. Iran a agreat că nu va avea arma nucleară. Au acceptat să ne dea deșeurile nucleare. Avem o grămadă de acorduri cu iran și cred că se va întâmpla ceva foarte pozitiv. Suntem într-o relație foarte bună cu Iranul chiar acum”, a adăugat Trump.

„Iranul vrea să facă o înțelegere….sunt doritori să facă chestii astăzi pe care nu le puteau face cu 2 luni în urmă. Armistițiul dintre Israel și Liban va include Hezbollah. Cred că Hezbollah va respecta armistițiul. Cred că voi vizita Libanul la momentul potrivit”, a precizat președintele.

Întrebat de jurnaliști despre prețurile la carburanți și cât timp vor mai îndura americanii, Trump a spus:

„Ei, bine, nu sunt atât de mari”.

Autorul recomandă: Trump amenință cu tarife de 50% „o țară” care furnizează arme Iranului. La cine se referă