Trump: „Liban și Israel încheie un acord de încetarea focului”. Liderul de la Casa Albă, care se laudă acum că a încetat 10 războaie, spune că între cele două țări se poartă primele discuții decisive pentru pace după 34 de ani.

La mai bine după o săptămână de la armistițiul cu Iran, președintele SUA a spus pe Truth Social că Liban și Israel au agreat să încheie un armistițiu de 10 zile:

„Am avut discuții excelente cu președintele mult respectat Joseph Aoun al Libanului și cu premierul Israelului, Bibi Netanyahu. Cei doi lideri au convenit să ajungă la pace între cele două țări printr-un armistițiu de 10 zile. Marți, cele două țări se vor întâlni pentru prima dată în 34 de ani la Washington DC, cu secretarul nostru măreț, Marco Rubio. (…). A fost o onoare să încetez 9 războaie din lume, iar ăsta va fi al zecelea război încheiat de mine”.

„Pe lângă declarația recent emisă, îi voi invita la Casa Albă pe prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu, și pe președintele Libanului, Joseph Aoun, pentru primele discuții semnificative între Israel și Liban din 1983. Ambele părți doresc pace și cred că acest lucru se va realiza rapid”, a adăugat președintele.

Liderii Libanului și Israelului au ajuns la un armistițiu

Președintele Libanului, Joseph Aoun, și Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, au ajuns la un acord după ce au discutat cu președintele SUA.

Armistițiul va intra în vigoare de la miezul nopții (00:00, după ora Ierusalimului). Războiul cu gruparea teroristă Hezbollah a izbucnit din 8 octombrie 2023, după masacrul comis de Hamas cu o zi în urmă.

Conflictul a culminat cu invazia israeliană a sudului Libanului, cu uciderea liderului Hezbollah, Hasan Nasrallah, și cu atacurile de război electronic prin detonarea pagerelor.

Peste 4.000 de luptători Hezbollah și sute de civili au fost uciși. Alți 16.000 de libanezi au fost răniți în atacurile israeliene.

Conflictul cu Hezbollah a fost reluat din 2 martie 2026, la trei zile după ce Israel a atacat Iranul. A rezultat cel mai mare conflict dintre Israel și Liban de la războiul din 2006.

În războiul de o lună și 2 săptămâni, între 400 și 1.400 de militanți Hezbollah, dar și 22 de militari libanezi, au fost uciși. Al Jazeera susține că 2.167 de oameni au fost uciși în total și alți peste 7.000 au fost răniți. În jur de 1,2 milioane de libanezi au fost strămutați.

Israel intenționează să ocupe un teritoriu din Liban

Guvernul israelian a anunțat că va ocupa permanent sudul Libanului și că 600.000 de civili libanezi vor fi strămutați definitiv.

Într-o declarație video, Katz a spus că plănuiește crearea unei zone tampon permanente de securitate în interiorul teritoriului libanez. Zona de securitate permanentă ar urma să fie extinsă până la râul Litani.

