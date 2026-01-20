Prima pagină » Știri externe » Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței

20 ian. 2026, 10:20
Președintele american Donald Trump a distribuit, marți, pe contul său de Truth Social, capturi de ecran ale mesajelor primite de omologul său francez, Emmanuel Macron, care îi spunea că nu înțelege ce face în Groenlanda și îl invita la o cină la Paris joi, după Davos, relatează Anadolu Agency.

„Prietene, suntem total de acord în privința Siriei. Putem face lucruri mărețe în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în privința Groenlandei”, i-a scris Macron lui Trump, potrivit capturilor de ecran postate pe contul Truth Social al liderului american, cu legenda: „Notă de la președintele Emmanuel Macron, al Franței:”.

„Să încercăm să realizăm lucruri mărețe”, a scris Macron, oferindu-se totodată să organizeze o reuniune G7 la Paris joi după-amiază. „Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii în marja reuniunii. Hai să luăm cina la Paris înainte să te întorci în Statele Unite, joi”, a spus el.

Cu puțin timp înainte, Trump a respins remarca atribuită lui Macron, indicând că nu se va alătura Consiliului Internațional pentru Pace care are ca scop rezolvarea conflictului din Gaza, răspunzând cu o amenințare de aplicare a unor tarife vamale ridicate.

„A spus asta?”, a întrebat Trump când a fost întrebat de un reporter despre declarația lui Macron că nu se va alătura consiliului. „Păi, nimeni nu-l vrea pentru că va părăsi funcția foarte curând.”

„Voi aplica o taxă vamală de 200% pe vinurile și șampaniile sale, și el se va alătura, dar nu este obligat să o facă. Adică, dacă a spus asta – probabil că tu mi-o prezinți puțin diferit – dar dacă într-adevăr a spus asta”, a adăugat el.

Postul de televiziune francez BFM TV, citând luni surse apropiate lui Macron, a raportat că liderul francez nu intenționează să accepte invitația lui Trump de a se alătura consiliului din GAza, din cauza îngrijorării că inițiativa condusă de SUA depășește Gaza și ar putea submina principiile și structura ONU.

Casa Albă a anunțat săptămâna trecută formarea consiliului care va „juca un rol esențial în îndeplinirea” celor 20 de puncte ale planului lui Trump de a pune capăt definitiv războiului Israelului împotriva Gazei și de a reconstrui enclava, precum și „de a asigura supravegherea strategică, mobilizarea resurselor internaționale și garantarea responsabilității pe măsură ce Gaza trece de la conflict la pace și dezvoltare”.

SUA au format, de asemenea, Comitetul Național pentru Administrarea Gazei pentru a pune în aplicare faza a doua a Planului cuprinzător al lui Trump pentru încheierea conflictului din Gaza, un comitet executiv fondator și un comitet executiv pentru Gaza pentru a sprijini cadrul de tranziție.

Trump a invitat alți șefi de stat și de guvern să se alăture consiliului, inclusiv președintele turc Recep Tayyip Erdogan, președinele rus Vladimir Putin și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

