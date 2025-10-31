Prima pagină » Știri externe » Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi

31 oct. 2025, 14:19, Știri externe
Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi

Administrația lui Donald Trump plănuiește să pregătească zeci de mii de soldați ai Gărzii Naționale a Statelor Unite pentru operațiuni interne — inclusiv pentru acțiuni în cazul tulburărilor în masă și protestelor stradale.

Potrivit informațiilor The Guardian, un înalt oficial militar american a ordonat gărzilor naționale din toate cele 50 de state americane să formeze „forțe de reacție rapidă” antrenate în „controlul revoltelor”.

În total, vor fi implicați peste 20 de mii de luptători, special instruiți pentru gestionarea mulțimii, arestări și utilizarea bastoanelor, electroșocurilor și a spray-ului cu piper, se arată într-o directivă internă a Pentagonului, revizuită de The Guardian.

Conform jurnaliștilor, memorandumul, semnat pe 8 octombrie de generalul-maior Ronald Burkett, directorul operațiunilor biroului gărzii naționale a Pentagonului, stabilește și praguri pentru dimensiunea forței de reacție rapidă care urmează să fie antrenată în fiecare stat.

Astfel că majoritatea statelor sunt obligate să antreneze 500 de membri ai gărzii naționale. În total vor fi circa 23.500 de soldați la nivel național.

Trupele vor fi operaționale de la 1 ianuarie 2026

Memorandumul din 8 octombrie precizează că Pentagonul va desfășura instructori militari în fiecare stat și teritorii americane, până la Guam, cu scopul de a face forțele de reacție rapidă „operaționale” până la 1 ianuarie 2026.

De asemenea, fiecărui stat i se vor furniza „100 de seturi de echipamente de control al mulțimii care vor fi utilizate pentru a îndeplini această cerință”.

Memorandumul se bazează pe ordinul executiv din august al lui Donald Trump, care a desfășurat garda pentru combaterea criminalității în Washington DC. Același ordin impunea secretarului apărării să creeze „o forță permanentă de reacție rapidă a Gărzii Naționale… disponibilă pentru desfășurare rapidă la nivel național” în scopul „înăbușirii tulburărilor civile”.

Formal, Garda Națională este subordonată guvernatorilor statelor, dar președintele poate prelua comanda federală în caz de amenințare la „securitatea națională sau ordinea publică”.

Trump a folosit deja acest drept de mai multe ori. În ultimele luni, el a trimis Garda Națională în Los Angeles, Portland, Chicago și Washington, în ciuda protestelor autorităților locale. Unele dintre aceste operațiuni au fost ulterior declarate ilegale de către instanțe.

„Avem orașe în care situația a scăpat de sub control. Vom trimite acolo oamenii noștri și vom restabili ordinea”, a declarat Trump în timpul unei vizite în Japonia.

Garda Națională este o parte a rezervelor militare ale SUA, care este folosită tradițional în caz de dezastre naturale și situații de urgență.

Specialiștii avertizează: Trump va trimite trupe în statele conduse de democrați

Janessa Goldbeck, fost căpitan al Corpului Pușcașilor Marini ai SUA, a declarat că ordinul reprezintă „o încercare a președintelui de a normaliza o forță de poliție națională, militarizată”.

Ea a prezis că forța va fi folosită pentru a trimite trupe în statele conduse de guvernatori democrați, fără permisiunea acestora, și ar putea fi folosită pentru a suprima prezența la vot și a perturba desfășurarea corectă a alegerilor.

În cel mai rău caz, a spus Goldbeck, „președintele ar putea declara stare de urgență și spune că alegerile sunt trucate și ar putea folosi acuzațiile de fraudă electorală pentru a confisca buletinele de vot din centrele de votare securizate”.

La rândul său, Abigail Jackson, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a explicat: „Președintele a desfășurat în mod legal garda națională în mai multe orașe, fie ca răspuns la revolte violente pe care liderii locali au refuzat să le înăbușe, fie la invitație pentru a ajuta forțele de ordine locale, după caz. Președintele Trump și întreaga administrație lucrează pentru a face din nou America sigură.”

