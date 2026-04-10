Trump își reafirmă, din nou și din nou, sprijinul pentru Viktor Orban. Ce mesaj le-a transmis alegătorilor maghiari

Sursă foto: Truth Social/ Donald J.Trump

Într-o postare publicată pe Truth Social, Donald Trump și-a exprimat din nou susținerea față de Viktor Orbán. Președintele american l-a lăudat pe prim-ministrul maghiar într-o postare publicată pe rețeaua de socializare Truth Social și și-a reafirmat sprijinul în legătură cu alegerile de duminică.

Donald Trump și Viktor Orban la Forumul Economic Mondial de la Davos, Sursă foto Mediafax

Trump a afirmat că Viktor Orbán este „un lider cu adevărat puternic și hotărât”, care „a obținut rezultate remarcabile, dovedite”. El a adăugat: „Luptă neobosit pentru marea sa țară și pentru poporul său, la fel cum fac și eu pentru Statele Unite ale Americii.”

„Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura ORDINEA LEGII!“, l-a lăudat Trump pe Orban.

Potrivit oficialului de la Casa Albă, relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase, iar asta s-a datorat, în mare parte, prim-ministrului Orbán.

„Aștept cu nerăbdare să continui să colaborez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări ale noastre să poată avansa în continuare pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare. Am fost mândru să-l SUSȚIN pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou.“, a subliniat Trump care a ținut să le reamintească alegătorilor maghiari să iasă la vot duminică.

„VIKTOR ORBÁN NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI. SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA FINAL!“, a mai scris Trump.

Reamintim că, săptămâna aceasta, președintele SUA l-a trimis pe însuși vicepreședintele său, JD Vance, la Budapesta, pentru a-l sprijini pe Viktor Orban.

Sursă foto: Mediafax

