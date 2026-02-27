Prima pagină » Știri externe » Hillary Clinton cere în Congres ca Trump să depună mărturie sub jurământ în privința legăturilor sale cu Jeffrey Epstein

Mihai Tănase
27 feb. 2026, 08:11, Știri externe
Audiată de o comisie a Congresului în dosarul Jeffrey Epstein, Hillary Clinton solicită ca președintele Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ, acuzând ancheta de partizanat politic și deturnarea atenției către alte persoane influennte din acest caz.

Hillary Clinton a criticat dur modul în care este desfășurată ancheta, afirmând că „anchetele Congresului sunt prea adesea un teatru politic partizan”, scrie Le Monde.fr.

„Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre infracțiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, (…) i-ar cere direct președintelui nostru actual să ofere explicații sub jurământ în legătură cu zecile de mii de ori în care apare în cazul Epstein”, a declarat Hillary Clinton în discursul de deschidere susținut în fața comisiei dominate de republicani.

„M-ați constrâns să depun mărturie, știind foarte bine că nu am nicio informație care ar putea ajuta ancheta dumneavoastră, pentru a distrage atenția de la acțiunile președintelui Trump și a le mușamaliza în ciuda apelurilor legitime de răspunsuri”, a adăugat Hillary Clinton.

Fosta șefă a diplomației americane a reiterat că nu avea cunoștință de acuzațiile formulate împotriva lui Jeffrey Epstein și că nu își amintește să-l fi întâlnit vreodată.

Audierea a avut loc în Chappaqua, localitate situată la nord de New York, unde familia Clinton deține o reședință. Comisia urmează să îl audieze vineri și pe fostul președinte Bill Clinton.

Trump și Clinton au recunoscut legăturile cu Epstein

Atât Donald Trump, cât și Bill Clinton, ambii în vârstă de 79 de ani, au recunoscut că au avut legături cu Jeffrey Epstein, însă susțin că le-au întrerupt cu mult timp înainte de moartea acestuia într-o închisoare din New York, în 2019, și că nu aveau cunoștință de infracțiunile sale sexuale.

Lucrările comisiei au fost suspendate temporar după ce, în timpul audierii, a fost difuzată o fotografie care nu ar fi trebuit să fie publică. Imaginea a fost transmisă de Lauren Boebert, membră a Camerei Reprezentanților din Colorado, comentatorului de extremă dreapta Benny Johnson, care a publicat-o pe rețelele de socializare, menționând sursa.

Nick Merrill, consilier al soților Clinton, a declarat jurnaliștilor prezenți la Chappaqua că audierea a fost suspendată „până se află de unde provine fotografia și de ce este posibil ca membrii Congresului să încalce regulile Camerei Reprezentanților”.

Audierea nu este publică, însă înregistrarea acesteia urmează să fie făcută publică ulterior, cel mai probabil vineri seară, odată cu audierea lui Bill Clinton.

