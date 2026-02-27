Prima pagină » Știri externe » Polonia cere respect în relația cu SUA și unitate europeană în fața Rusiei: „Suntem aliați, dar nu putem fi tratați ca fraieri”

Polonia cere respect în relația cu SUA și unitate europeană în fața Rusiei: „Suntem aliați, dar nu putem fi tratați ca fraieri”
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, afirmă că SUA rămân principalul partener militar al Poloniei, însă Varșovia nu poate accepta o relație dezechilibrată, cerând Europei mai multă responsabilitate în fața amenințării ruse.

Statele Unite rămân cel mai important partener al Poloniei în cooperarea militară, iar Varșovia a fost și va continua să fie un aliat loial al Washingtonului, însă nu poate fi tratată ca un „fraier”, a declarat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs susținut în parlament, potrivit Reuters.com.

„Privim schimbările din SUA cu înțelegere, dar și cu îngrijorare. Am fost și vom continua să fim un ‘aliat loial’ al Americii. Dar nu putem fi fraieri”, a spus șeful diplomației poloneze.

Deși întreg spectrul politic din Polonia consideră Statele Unite principalul garant al securității naționale, guvernul liberal pro-european condus de premierul Donald Tusk a fost critic la adresa președintelui Donald Trump. În schimb, Trump este simpatizat de opoziția conservatoare, din care provine și președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Tensiunile politice interne au devenit vizibile săptămâna trecută, când Nawrocki a dorit să participe la Washington la reuniunea constitutivă a Consiliului pentru Pace creat de Trump. Premierul Tusk s-a opus deplasării, iar în cele din urmă președintele polonez a trimis un reprezentant al administrației sale.

Polonia cere Europei să își asume un rol mai mare în propria securitate

În același discurs, Sikorski a cerut Europei să își asume un rol mai mare în propria securitate și a insistat asupra unității europene în fața „amenințării existențiale” reprezentate de „Rusia imperialistă” a președintelui Vladimir Putin.

Ministrul polonez a precizat că sprijinul pentru Ucraina „nu este opțional”, avertizând că o eventuală înfrângere a Kievului ar plasa Polonia într-o situație extrem de periculoasă. El l-a citat pe intelectualul polonez Jerzy Giedroyc, care spunea că „dacă Rusia absoarbe Ucraina, suntem terminați, ne vor strânge de gât”.

Sikorski a descris războiul din Ucraina drept „o oportunitate istorică de a scoate colții imperialismului rus” și a îndemnat societatea poloneză și europeană să conștientizeze riscurile reale, invitându-i „să-și imagineze ce s-ar întâmpla dacă tancurile lui Putin s-ar opri în Medyka”, la granița dintre Ucraina și Polonia.

Apărarea flancului estic al NATO împotriva unei posibile agresiuni rusești ar costa cel puțin 1,2 trilioane de euro, de 24 de ori mai mult decât bugetul apărării Poloniei. Acest argument este folosit de șeful diplomației poloneze pentru a demonstra că ajutorul financiar și militar acordat Ucrainei este mult mai mic decât costul unui posibil război direct între Rusia și NATO.

Pe de altă parte, Sikorski a reamintit sprijinul istoric al SUA pentru Polonia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar a avertizat că interesele marilor puteri nu coincid întotdeauna cu cele ale Varșoviei, făcând referire la conferința de la Ialta din 1945, când marile puteri și-au împărțit sferele de influență.

Radoslaw Sikorski a mai ocupat funcția de ministru de externe între 2007 și 2014, în guvernele conduse de Donald Tusk. În 2014, el a fost implicat într-un scandal politic după publicarea unor înregistrări realizate pe ascuns, în care, într-o discuție privată, a calificat atunci alianța Poloniei cu SUA drept un „bullshit” care „nu face nici două parale”.

