Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura „câteva zile.” Înființarea unei “forțe de stabilizare” în GAZA, printre subiecte

Negocierile dintre Hamas și Israel din Sharm el-Sheikh, în Egipt, sunt așteptate să „dureze câteva zile”, cu mediatori prezenți din Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia, a declarat un oficial la curent cu discuțiile.

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump și ginerele său, Jared Kushner, vor călători în Egipt pentru negocieri, a spus oficialul.

Nu este clar dacă Witkoff și Kushner vor sosi la Sharm El Sheikh astăzi sau mai târziu în cursul săptămânii. Negociatorii care reprezintă Hamas și Israel sunt deja în Egipt.

Mediatorii din Qatar și Egipt de la Cairo se întâlnesc cu Khalil Al-Hayya, liderul Hamas care a condus negocierile grupului, pentru a rezolva orice puncte de dispută rămase înainte de discuțiile principale cu alți negociatori.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat pentru CNN că este „prea devreme pentru a judeca” cum decurg negocierile.

O sursă Hamas a mai declarat pentru CNN că primele sesiuni oficiale de negocieri de încetare a focului urmează să înceapă în această seară.

Planul negociat de Israel și Hamas

Planul prezentat de Administrația Trump săptămâna trecută diferă de rundele anterioare de negocieri, care au cerut o încetare a focului în trei etape în Gaza, potrivit oficialului.

Conform acestor planuri, Hamas urma să elibereze ostatici pe parcursul mai multor săptămâni, în timp ce Israelul urma să se retragă din Gaza în mai multe etape.

Discuțiile anterioare asupra diferitelor faze au dus la eșecul negocierilor, a spus oficialul, adăugând că „există un efort conștient în rândul mediatorilor de a evita această abordare de data aceasta”.

Planul actual cere Hamas să elibereze toți ostaticii, în timp ce Israelul eliberează prizonierii palestinieni, își retrage forțele din Gaza conform liniilor convenite și conform unui calendar convenit.

Cu toate acestea, este nevoie să se ajungă la un acord asupra multor detalii în următoarele zile, pentru ca planul să aibă succes.

Detaliile și calendarul retragerii Israelului nu au fost încă convenite, a spus oficialul, și chiar mai complexe sunt detaliile transferului guvernării din Gaza, precum și formarea Forței Internaționale de Stabilizare (ISF) pentru a stabiliza enclava devastată.

Emiratele Arabe Unite, Iordania, Indonezia, Pakistan, Turcia, Arabia Saudită, Qatar și Egipt se numără printre țările propuse să joace un rol în ISF, potrivit oficialului, deși „ceea ce înseamnă asta” este încă supus negocierilor, a adăugat oficialul.

Negocierile din Egipt sunt „concepute pentru a aborda detaliile specifice”, a spus oficialul.

