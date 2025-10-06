Prima pagină » Știri externe » Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura „câteva zile.” Înființarea unei “forțe de stabilizare” în GAZA, printre subiecte

Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura „câteva zile.” Înființarea unei “forțe de stabilizare” în GAZA, printre subiecte

06 oct. 2025, 19:18, Știri externe
Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura

Negocierile dintre Hamas și Israel din Sharm el-Sheikh, în Egipt, sunt așteptate să „dureze câteva zile”, cu mediatori prezenți din Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia, a declarat un oficial la curent cu discuțiile.

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump și ginerele său, Jared Kushner, vor călători în Egipt pentru negocieri, a spus oficialul.

Nu este clar dacă Witkoff și Kushner vor sosi la Sharm El Sheikh astăzi sau mai târziu în cursul săptămânii. Negociatorii care reprezintă Hamas și Israel sunt deja în Egipt.

Mediatorii din Qatar și Egipt de la Cairo se întâlnesc cu Khalil Al-Hayya, liderul Hamas care a condus negocierile grupului, pentru a rezolva orice puncte de dispută rămase înainte de discuțiile principale cu alți negociatori.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat pentru CNN că este „prea devreme pentru a judeca” cum decurg negocierile.

O sursă Hamas a mai declarat pentru CNN că primele sesiuni oficiale de negocieri de încetare a focului urmează să înceapă în această seară.

Planul negociat de Israel și Hamas

Sharm el-Sheikh, Egipt, unde oficialii israelieni și Hamas urmează să poarte discuții indirecte.

Planul prezentat de Administrația Trump săptămâna trecută diferă de rundele anterioare de negocieri, care au cerut o încetare a focului în trei etape în Gaza, potrivit oficialului.

Conform acestor planuri, Hamas urma să elibereze ostatici pe parcursul mai multor săptămâni, în timp ce Israelul urma să se retragă din Gaza în mai multe etape.

Discuțiile anterioare asupra diferitelor faze au dus la eșecul negocierilor, a spus oficialul, adăugând că „există un efort conștient în rândul mediatorilor de a evita această abordare de data aceasta”.

Planul actual cere Hamas să elibereze toți ostaticii, în timp ce Israelul eliberează prizonierii palestinieni, își retrage forțele din Gaza conform liniilor convenite și conform unui calendar convenit.

Cu toate acestea, este nevoie să se ajungă la un acord asupra multor detalii în următoarele zile, pentru ca planul să aibă succes.

Detaliile și calendarul retragerii Israelului nu au fost încă convenite, a spus oficialul, și chiar mai complexe sunt detaliile transferului guvernării din Gaza, precum și formarea Forței Internaționale de Stabilizare (ISF) pentru a stabiliza enclava devastată.

Emiratele Arabe Unite, Iordania, Indonezia, Pakistan, Turcia, Arabia Saudită, Qatar și Egipt se numără printre țările propuse să joace un rol în ISF, potrivit oficialului, deși „ceea ce înseamnă asta” este încă supus negocierilor, a adăugat oficialul.

Negocierile din Egipt sunt „concepute pentru a aborda detaliile specifice”, a spus oficialul.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Benjamin Netanyahu speră să anunțe ELIBERAREA ostaticilor israelieni „în zilele următoare”

Sute de mii de oameni au organizat noi PROTESTE pro-Palestina în Italia. Au fost înregistrate și ciocniri cu Poliția

Citește și

EXTERNE RUSIA dezminte sprijinul chinez în războiul din Ucraina/ Kremlinul evidențiază eficiența propriilor „capacități” militare
19:11
RUSIA dezminte sprijinul chinez în războiul din Ucraina/ Kremlinul evidențiază eficiența propriilor „capacități” militare
EXTERNE Ucraina anunță că a atacat una din cele mai mari fabrici de muniție din RUSIA, un terminal petrolier și un depozit de armament din Crimeea
18:02
Ucraina anunță că a atacat una din cele mai mari fabrici de muniție din RUSIA, un terminal petrolier și un depozit de armament din Crimeea
EXTERNE IRANUL exclude reluarea negocierilor cu statele europene, în urma reinstaurării sancțiunilor ONU împotriva programului său nuclear
17:42
IRANUL exclude reluarea negocierilor cu statele europene, în urma reinstaurării sancțiunilor ONU împotriva programului său nuclear
EXTERNE Kremlinul salută decizia președintelui Trump de a recunoaște limitele NUCLEARE propuse de Putin
17:34
Kremlinul salută decizia președintelui Trump de a recunoaște limitele NUCLEARE propuse de Putin
EXTERNE GERMANIA insistă asupra importanței „stabilității FRANȚEI” pentru progresul european, în contextul demisiei prim-ministrului Lecornu
17:02
GERMANIA insistă asupra importanței „stabilității FRANȚEI” pentru progresul european, în contextul demisiei prim-ministrului Lecornu
EXTERNE Câștigul la Loto l-a băgat în spital. Un bărbat și-a ruinat grav sănătatea de bucurie
17:01
Câștigul la Loto l-a băgat în spital. Un bărbat și-a ruinat grav sănătatea de bucurie
Mediafax
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de bucureșteni
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: 'Rămâneți în locuințe'
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Raport: Viața europeană, în pericol din cauza degradării mediului
CONTROVERSĂ Scandalul „Ana Birchall, agent CIA?”. Fostul ministru al Justiției: „Documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public”
18:52
Scandalul „Ana Birchall, agent CIA?”. Fostul ministru al Justiției: „Documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public”
EXCLUSIV Noii oameni ai președintelui, Orban și Tomac, pentru GÂNDUL: „Voi face ceea ce trebuie să fac”/ „Ne cunoaștem de mulți ani”
18:46
Noii oameni ai președintelui, Orban și Tomac, pentru GÂNDUL: „Voi face ceea ce trebuie să fac”/ „Ne cunoaștem de mulți ani”
Listarea Grup EM – în analiză
18:46
Listarea Grup EM – în analiză
JUSTIȚIE Lovitură pentru Nicușor Dan de la instanța supremă. Toate autorizațiile eliberate de către Primăria Sector 2, atacate de fostul edil, rămân valabile
18:23
Lovitură pentru Nicușor Dan de la instanța supremă. Toate autorizațiile eliberate de către Primăria Sector 2, atacate de fostul edil, rămân valabile