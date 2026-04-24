Donald Trump a declarat că nu l-a invitat pe liderul rus Vladimir Putin la summitul G20 organizat la Miami. Dar a sugerat că „vizita sa ar fi de mare ajutor”.

În timpul conferinței de presă, Trump a răspuns întrebărilor reporterilor privind invitarea liderului rus la summit.

„Nu l-am invitat pe Putin la Summitul G20, dar dacă ar veni, ar fi foarte util”, le-a spus Trump reporterilor.

Putin a fost absent de la summiturile internaționale din ultimii ani

Ar fi o mișcare care ar putea fi scandaloasă după ce Putin a invadat Ucraina în urmă cu 4 ani și a primit mandat de arestare ONU pentru crime împotriva umanității. Liderul rus a fost absent de la toate întâlnirile internaționale din ultimii ani. În 2025, Putin nu a fost la summitul G20 găzduit de Africa de Sud, în Johannesburg. Delegația rusă a fost condusă în schimb de Maxim Oreșkin, șeful adjunct al administrației prezidențiale. Putin a lipsit și de la summiturile G20 găzduite de New Delhi în 2023 și Rio de Janeiro în 2024. A fost reprezentat de Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

În septembrie 2025, președintele Trump a indicat o posibilitate ca liderii Rusiei și Chinei să fie invitați la summitul G20 din 2026. Trump s-a întâmpinat pe Putin într-o vizită pe covorul roșu la summitul din Alaska, în august 2025, încercând fără succes să-l convingă pe liderul rus să încheie războiul cu Ucraina.

