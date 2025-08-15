În timp ce toată atenția lumii este îndreptată spre Summitul din Alaska, un fost ofițer KGB a lansat un avertisment alarmant privind rezultatele discuțiilor care ar urma să aibă loc între Donald Trump și Vladimir Putin în această seară, de la ora 22:00, sub pretextul încheierii războiului din Ucraina.

Fostul spion sovietic, Serghei Jirnov, care s-a antrenat cu președintele rus în aceeași școală, spune că îl cunoaște foarte bine pe Putin. El crede că negocierile au fost deja câștigate de liderul de la Kremlin. El mai spune că prezența „țarului Rusiei” în Alaska (fostă posesiune teritorială rusească) reprezintă și o victorie geopolitică și un pericol major pentru Occident.

Summitul din Alaska din 2025 = Acordul de la Munchen 2.0. ?

Avertismentul fostului spion ar confirma temerile multor analiști, activiști și jurnaliști pro-Ucraina din Europa: Summitul din Alaska ar putea fi Acordul de la Munchen 2.0 de pe 30 septembrie 1938, prin care Marea Britanie și Franța i-au îngăduit Germaniei naziste să anexeze Regiunea Sudetă a Cehoslovaciei.

Prim-ministrul britanic Neville Chamberlain a fluturat foaia Acordului la întoarcere, asigurând poporul britanic că a reușit să prevină declanșarea unui nou război în Europa, prin concesiile făcute lui Hitler. Pe 5 martie 1939, trupele naziste au mărșăluit la Praga, ocupând întreaga Cehoslovacie.

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor (PSD), a comparat Summitul din Alaska cu Conferința de la Ialta, avertizând că „Istoria tinde să se repete”, iar cedarea de teritorii ucrainene către Rusia ar însemna un pericol major pentru securitatea Republicii Moldova și a României.

„Pe 15 august 2025, la Anchorage, Alaska, Donald Trump și Vladimir Putin vor sta față în față într-un Summit care depășește cu mult granițele războiului din Ucraina. Alegerea locului nu este întâmplătoare. Alaska, punctul american cel mai apropiat de Rusia, a fost teren strategic încă din Războiul Rece, iar astăzi devine, simbolic, noua „masă verde” unde se discută viitorul ordinii mondiale. Integritatea teritorială a Ucrainei este direct legată de siguranța propriei noastre frontiere estice. Orice cedare de teritoriu către Rusia ar aduce amenințarea mai aproape de gurile Dunării, ar pune presiune asupra securității Mării Negre și ar alimenta ambițiile revizioniste ale Moscovei în Republica Moldova.România are două repere strategice clare: Menținerea prezenței NATO și americane pe teritoriul său, ca principal garant de securitate.”

Pe de altă parte, analistul Tony Keller este de părere că Summitul din Alaska din 2025 este mai degrabă similar cu Acordurile de Pace de la Paris din 1973 privind încheierea războiului din Vietnam.

Fost spion sovietic: Trump a pierdut totul! Summitul – o capcană diplomatică!

Însă, Serghei Jirnov, într-un interviu acordat publicației The Sun, susține că situația curentă este mult mai gravă:

„Chiar dacă nu obține nimic concret, Putin a câștigat deja. Iar Trump a pierdut totul”.

Fostul spion sovietic afirmă că Summitul din Alaska nu este altceva decât „o capcană diplomatică”.

„Trump îl tratează ca pe un egal, și asta schimbă percepția internațională. Este o reabilitare simbolică.”

Dar dincolo de aspectul politic, Jirnov atrage atenția asupra abilităților psihologice ale lui Putin. Președintele rus are capacitatea de a manipula, de a seduce prin promisiuni și de a construi relații bazate nu pe logică, ci pe emoție.

În cazul lui Trump, relația este profund personală și dezechilibrată.

„Putin este inteligent, rece și manipulator. Îi va spune lui Trump exact ceea ce vrea să audă, îi va promite tot ce își dorește. Iar Trump va răspunde afectiv, nu rațional.”

