Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el

Liderii țărilor europene și președintele ucrainean Volodymyr Zelenski discută despre politicile controversate ale președintelui american Donald Trump într-un grup de chat. Această coaliție „informală“ ar fi primit numele de „Grupul de la Washington”, relatează Politico.

Publicația, care citează mai multe surse, susține că liderii europeni schimbă, în mod regulat, mesaje pe acest grup comun, iar încrederea în cadrul cercului este, în general, ridicată. Potrivit sursei citate, în ultimul an, liderii europeni au stabilit o rutină bine pusă la punct de a trimite mesaje ori de câte ori Trump face ceva imprevizibil și potențial periculos.

„Când lucrurile încep să se miște repede, este greu să te coordonezi, iar acest grup (de chat n.r.) este foarte eficient”, a spus una dintre sursele Politico. „Îți spune multe despre relațiile personale și despre importanța lor.”

Printre participanți se numără prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb și președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy.

Această structură „informală, dar activă” se numește Grupul de la Washington, denumită astfel după liderii europeni care au vizitat Casa Albă împreună cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, în august anul trecut.

De-a lungul ultimului an, liderii europeni s-au concentrat în mare măsură pe menținerea calmului și pe răspunsul la acțiunile politice ale lui Trump, mai degrabă decât să se lase provocați de cuvintele sale.

Această abordare a contribuit la avansarea procesului de pace din Ucraina, scrie Politico. Conform publicației, coaliția celor dispuși s-a alăturat unui acord, pe care SUA l-au semnat, care includea garanții de securitate americane pentru Ucraina – o etapă importantă, având în vedere că Trump excluse anterior orice rol militar al SUA.

