Trump poate continua construcția sălii de bal de la Casa Albă, a decis o curte federală

Donald Trump poate continua construcția sălii de bal de la Casa Albă după ce a fost suspendată temporar de către o instanță inferioară.

Vineri, 17 aprilie, o curte federală i-a permis președintelui SUA să continue proiectul estimat la 400 de milioane de dolari.

Motivul suspendării construcției

Anterior, o instanță a decis să emită o hotărâre de suspendare. Motivul: administrația prezidențială nu a primit aprobarea Congresului SUA.

Trei judecători au stabilit organizarea unei audieri pe 5 iunie. Ei vor analiza dacă lucrările trebuie oprite pe durata apelului, potrivit Reuters.

Potrivit unei organizații, Trump nu poate renova Casa Albă fără votul Congresului

National Trust for Historic Preservation a inițiat litigiul care contestă autoritatea administrației Trump de a demola Aripa de Est a Casei Albe cu scopul de a face loc noii săli de bal.

Organizația a susținut că nici președintele Trunp și nici National Park Service nu au autoritatea legală de a demola aripa istorică a Casei Albe. Fără un vot din partea Congresului.

Judecătorul federal Richard Leon a stabilit că proiectul este ilegal în lipsa uneiu aprobări legislative. El a emis o ordonanță de suspendare a lucrărilor.

