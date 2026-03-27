Trump pregătește o mobilizare masivă în războiul împotriva Iranului. Pentagonul ia în calcul suplimentarea forțelor cu încă 10.000 de militari

Mihai Tănase
Soldați americani - Foto: Pixabay - Imagine cu rol ilustrativ

Administrația Trump și Pentagonul analizează trimiterea a cel puțin 10.000 de militari în Orientul Mijlociu în zilele următoare, potrivit unui înalt oficial american din domeniul apărării.

Casa Albă și Pentagonul analizează trimiterea a cel puțin 10.000 de militari suplimentari în regiune, în următoarele zile, o decizie care ar putea crește semnificativ prezența militară americană și ar indica pregătiri serioase pentru o eventuală operațiune terestră în Iran, citat de Axios.

Soldat american – Foto: Pixabay – Imagine cu rol ilustrativ

Surse din domeniul apărării susțin că Pentagonul lucrează deja la mai multe scenarii, inclusiv o posibilă „lovitură finală” împotriva Iranului, care ar putea implica atât forțe terestre, cât și o campanie masivă de bombardamente.

Pe lângă trupele suplimentare, SUA pregătește și desfășurarea unor escadrile de avioane de luptă, precum și trimiterea mai multor unități de elită, inclusiv elemente din Divizia 82 Aeropurtată și unități expediționare de pușcași marini.

Trump pune presiune asupra Iranului

Această mobilizare vine într-un moment în care președintele Donald Trump susține că SUA negociază cu Iranul pentru a pune capăt conflictului. Cu toate acestea, oficialii iranieni privesc cu scepticism inițiativa diplomatică și nu au acceptat, până în prezent, o întâlnire la nivel înalt.

Potrivit surselor, o decizie finală privind trimiterea trupelor ar putea fi luată chiar săptămâna viitoare, iar forțele suplimentare vor proveni din unități diferite de cele deja desfășurate în regiune.

În paralel, liderul de la Casa Albă a anunțat prelungirea ultimatumului acordat Iranului pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz până la 6 aprilie, renunțând temporar la amenințările anterioare privind bombardarea infrastructurii critice iraniene.

