Trump pregătește un plan pentru Fâșia Gaza, după încheierea RĂZBOIULUI dintre gruparea Hamas și Israel

27 aug. 2025, 10:01, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, va organiza, miercuri, o „reuniune majoră” la Casa Albă privind situația post-conflict din Fâșia Gaza.

„Avem o reuniune majoră al Casa Albă, miercuri, sub conducerea președintelui, și vom elabora un plan foarte cuprinzător pentru viitorul” teritoriului palestinian, devastat de războiul care se desfășoară de aproximativ doi ani, a declarat emisarul american Steve Witkoff.

Președintele american a propus, în luna februarie, o inițiativă de a prelua controlul asupra Fâșiei Gaza pentru a o reconstrui și a o transforma în „Riviera Orientului Mijlociu”, odată ce locuitorii săi vor fi strămutați. Trump a afirmat că palestinienii ar putea fi relocați în Egipt sau Iordania.

Planul președintelui SUA, care a fost apreciat de extrema-dreaptă israeliană, a fost respins de țările arabe și de majoritatea țărilor occidentale, ONU avertizând împotriva unei „epurări etnice” în Fâșia Gaza.

La începutul lunii august, Cabinetul de Securitate israelian a aprobat un plan care viza, potrivit premierului Benjamin Netanyahu, „încheierea războiului”, conform cotidianului Le Monde. Planul include înființarea unei „administrații civile pașnice non-israeliene” pe teritoriul palestinian. Netanyahu nu a oferit informații suplimentare despre metoda de implementare a planului său.

Gruparea Hamas denunță inițiativa premierului israelian

Anterior, gruparea islamistă Hamas l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, că „sacrifică” ostaticii israelieni din Fâșia Gaza pentru propriile sale interese.

„Planurile lui Netanyahu de a intensifica operațiunile militare confirmă, fără urmă de îndoială, dorința sa de a scăpa de ostatici și de a-i sacrifica în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice extremiste”, a transmis gruparea Hamas.

„Declarațiile lui Netanyahu reprezintă o redresare flagrantă a procesului de negocieri și dezvăluie clar adevăratele sale intenții din spatele retragerii sale din ultima rundă, în pofida apropierii unui acord final”, a subliniat gruparea într-un comunicat.

