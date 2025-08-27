MACRON respinge acuzațiile lui Netanyahu cu privire la problema antisemitismului/ Președintele francez cere încetarea operațiunilor din Fâșia Gaza

Președintele Franței, Emmanuel Macron, consideră că acuzațiile formulat de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la adresa Franței, în lupta împotriva antisemitismului, constituie o „ofensă” pentru întreaga țară.

„Aceste acuzații de lipsă de acțiune în fața unui flagel împotriva căruia luptăm cu toate puterile noastre sunt inacceptabile și jignesc întreaga Franță”, a declarat Macron.

De asemenea, președintele francez i-a cerut lui Netanyahu să pună capăt războiului din Fâșia Gaza.

„Vă cer solemn să puneți capăt năvalei mortale și ilegale a unui război permanent în Fâșia Gaza, care expune țara dumneavoastră la lipsă de demnitate și poporul dumneavoastră la un impas. Opriți colonizarea ilegală și nejustificată a Cisiordaniei”, a subliniat Macron.

Premierul Israelului l-a acuzat pe Macron că „alimentează focul antisemit” cu intenția de a recunoaște un stat palestinian. Într-o scrisoare adresată președintelui francez, premierul și-a exprimat „îngrijorarea cu privire la creșterea alarmantă a antisemitismului în Franța și la lipsa de acțiune decisivă a Guvernului pentru a-l combate”.

Macron își exprimă susținerea pentru lupta împotriva antisemitismului

Președinția franceză a denunțat acuzațiile lui Netanyahu ca fiind „eronate și abjecte”. Macron a subliniat că „va rămâne garantul nevoii urgente dea combate această abominație întotdeauna”.

„Antisemitismul în țara noastră are o istorie lungă, a fost alimentat mult timp de extrema-dreaptă și este alimentat acum și de extrema-stângă, care reduc comunitatea evreiască și susțin ura împotriva acesteia”, a explicat Macron, citat de cotidianul Sud-Ouest.

Președintele Franței consideră că inițiativa diplomatică de recunoaștere a unui stat palestinian este „o mână întinsă” către Israel pentru o „pace durabilă” în regiune. Macron a respins, în repetate rânduri, acuzațiile de susținere a mișcării islamiste Hamas.

Foto: Profimedia

