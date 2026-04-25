Surpriză de proporții pe care a avut-o Regele Charles înainte de vizita în SUA. Americanii au arborat steagul altei țări. Despre ce drapel este vorba

Cu câteva zile înainte de vizita regelui Charles în Statele Unite, o gafă diplomatică de amploare a avut loc în capitala americană, după ce mai multe steaguri ale Australiei au fost arborate pe străzile Washingtonului, scrie Reuters.



Vineri, sute de steaguri au fost amplasate în capitala Statelor Unite, ca pregătire pentru vizita monarhului britanic dar, cu toate acestea, printre bannerele britanice și americane, s-au strecurat și 15 steaguri australiene.

Mai multe fotografii arată grupuri de steaguri australiene așezate pe stâlpii de iluminat din apropierea Casei Albe și a clădirii de birouri Eisenhower. Confuzia ar putea proveni din designul acestora, unde steagul australian prezintă Union Jack în colțul din stânga sus, dar se distinge prin șase stele albe așezate pe un fundal albastru. În cele din urmă, greșeala a fost rapid remediată.

Regele Charles urmează să sosească luni în Statele Unite pentru o vizită de stat de patru zile, care va marca a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență americane. El și soția sa, regina Camilla, vor călători la Washington D.C., New York și în statul Virginia.

