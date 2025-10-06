Kremlinul salută decizia președintelui Trump de a recunoaște limitele NUCLEARE propuse de Putin

Kremlinul a salutat luni validarea primită din partea președintelui american Donald Trump pe tema limitelor impuse în utilizarea armamentului nuclear.

Trump a aprobat la nivel declarativ propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, care dorește să mențină limitele stabilite prin noul tratat START pentru încă un an. Concret, tratatul urmează să expire pe 5 februarie 2026 și trasează maxime clare în privința utilizării arsenalului nuclear de către cele două țări.

„Salutăm propunerea președintelui Putin. Mi se pare o idee bună”, a transmis președintele american.

Kremlinul a reacționat imediat în această privință, notează Reuters.

„Salutăm o astfel de declarație. Considerăm că acest lucru oferă motive de optimism, pentru că arată disponibilitatea Statelor Unite de a sprijini o inițiativă lansată de președintele Vladimir Putin într-o chestiune bilaterală importantă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Rusia și Statele Unite sunt de departe cele mai mari puteri nucleare globale, cu aproximativ 87% din inventarul total de arme atomice din lume, suficient cât să distrugă planeta de mai multe ori. Rusia are un inventar total de 5.459 de focoase nucleare, în timp ce Statele Unite au 5.177, potrivit datelor oficiale.

