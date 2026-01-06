Trump se ceartă cu Melania pe dans. Melania către președintele SUA: „Nu e prezidențial. Îl vezi pe Roosevelt dansând?”

Președintele american Donald Trump spune că soției sale, Melania, nu îi place când el dansează.

„Urăște când dansez”, a spus Trump marți, în timp ce se adresa republicanilor din Camera Reprezentanților la Washington.

„Este o persoană foarte elegantă (n.r. Melania Trump)”, a spus liderul de la Casa Albă, descriind cum soția sa de mai bine de două decenii a încercat să-l oprească din a dansa în public.

„Este atât de neprezidențial”, i-ar fi spus prima doamnă, potrivit lui Trump.

„I-am spus: «Dar am devenit președinte»”, a declarat Trump, râzând.

„De fapt, ea a spus: «Ți-l poți imagina pe FDR dansând?»”, a spus Trump despre Franklin D. Roosevelt, al 32-lea președinte al SUA, care folosea un scaun cu rotile după ce poliomielita i-a paralizat picioarele.

„Și i-am spus că există o istorie lungă pe care poate nu o cunoaște. Pentru că [Roosevelt] era un tip elegant, chiar și ca democrat. Atacul Japoniei, știți, era foarte elegant. Dar el nu ar fi făcut așa ceva, la fel cum nici prea mulți alții nu ar fi făcut-o”, a spus președintele SUA, în timpul unui lung discurs în care a imitat sportivii transgender participanți la la competiții de haltere.

Trump este cunoscut pentru dansul său la evenimente publice, inspirând imitatori, inclusiv în timpul sărbătorilor de touchdown din NFL. În campania electorală, el a arătat o afinitate deosebită pentru a-și mișca brațele și șoldurile pe melodia hitului din 1978 al trupei Village People, „YMCA”, care a devenit dansul său emblematic.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump îi ia peste picior pe Macron și dezvăluie discuțiile din negocierile pe tarifele la medicamente: „Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor”

Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei