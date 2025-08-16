Prima pagină » Știri externe » Trump se va CONSULTA cu aliații din NATO și cu Zelenski, după summitul cu Putin /„Depinde de ei să accepte”

Trump se va CONSULTA cu aliații din NATO și cu Zelenski, după summitul cu Putin /„Depinde de ei să accepte”

16 aug. 2025, 03:30, Știri externe
Trump se va CONSULTA cu aliații din NATO și cu Zelenski, după summitul cu Putin /„Depinde de ei să accepte”

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a afirmat, după întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, că va discuta cu liderii anumitor țări europene din cadrul NATO și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a stabili avansarea negocierilor în sensul unui acord de oprire a războiului din Ucraina.

”Ca să spun foarte rapid, o să încep să dau câteva telefoane pentru a le spune ce s-a întâmplat, dar am avut o întâlnire extrem de productivă, am ajuns la multe acorduri, asupra câtorva probleme nu s-a ajuns la acorduri, unele nu sunt atât de semnificative, dar una este cea mai semnificativă. Avem șanse foarte mari să obținem acordul, nu l-am obținut, dar avem șanse foarte bune să îl obținem”, a declarat Donald Trump în conferința de presă organizată la finalul summitului din Alaska.

”Aș vrea să îi mulțumesc președintelui Putin și întregii echipe, pe mulți îi cunosc, sunteți aproape la fel de faimoși ca șeful. Am avut o serie de întâlniri bune și productive de-a lungul anilor și sperăm să le avem și în viitor. Cea mai productivă a fost acum. Vom opri moartea a mii de oameni pe săptămână, iar președintele Putin vrea acest lucru la fel de mult ca mine. Deci, domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult, vom discuta din nou foarte curând și probabil că ne vom și vedea din nou foarte curând”, a precizat Trump.

Liderul SUA a anunțat că va iniția consultări cu aliații din cadrul NATO și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

”Nu există niciun acord până nu îl obținem, în scurt timp îi voi suna pe liderii țărilor NATO, voi suna mai multe persoane relevante, îl voi suna pe președintele Zelenski pentru a-l informa despre întâlnirea de astăzi, în fond, depinde de ei să accepte ceea ce au stabilit secretarul de Stat, Marco Rubio, emisarul special, Steve Witkoff, oamenii minunați din Administrația Trump prezenți aici”, a subliniat președintele SUA.

La rândul său, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că a avut o întâlnire ”constructivă” cu Donald Trump, declarându-se încrezător că se poate ajunge la o soluție de oprire a conflictului din Ucraina, dar prin eliminarea cauzelor crizei și prin reconfigurarea arhitecturii europene de securitate.

Foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Moscova anunță că atmosfera este „EXCELENTĂ” după încheierea întâlnirii președinților Putin și Trump
01:49
Moscova anunță că atmosfera este „EXCELENTĂ” după încheierea întâlnirii președinților Putin și Trump
EXTERNE Un bombardier stealth B-2 Spirit care a bombardat instalațiile nucleare iraniene a „defilat” deasupra lui Putin și Trump
01:25
Un bombardier stealth B-2 Spirit care a bombardat instalațiile nucleare iraniene a „defilat” deasupra lui Putin și Trump
EXTERNE „Bestia”: Povestea din spatele LIMUZINEI prezidențiale Cadillac în care s-au urcat Trump și Putin înainte de Summitul din Alaska
23:52
„Bestia”: Povestea din spatele LIMUZINEI prezidențiale Cadillac în care s-au urcat Trump și Putin înainte de Summitul din Alaska
EXTERNE Cum se raportează PRESA INTERNAȚIONALĂ la summitul Trump-Putin
23:29
Cum se raportează PRESA INTERNAȚIONALĂ la summitul Trump-Putin
EXTERNE Gestul care va intra în ISTORIE. Cum se face Putin că nu înțelege întrebările jurnaliștilor: „Nu vă aud!”
23:02
Gestul care va intra în ISTORIE. Cum se face Putin că nu înțelege întrebările jurnaliștilor: „Nu vă aud!”
ACTUALITATE Air Force One și avionul prezidențial rus Tupolev au aterizat la Anchorage: Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin pe covorul roșu
22:47
Air Force One și avionul prezidențial rus Tupolev au aterizat la Anchorage: Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin pe covorul roșu
Mediafax
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Bolojan, interviu pentru Bloomberg: ' Trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă'
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Imposibil pentru românii cu carte electronică de identitate. Avertisment pentru cei cu buletin cu cip: Obligație revine…
Evz.ro
Analiza summitului Trump–Putin. Semnal geopolitic sau doar diplomație de imagine
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Universitatea Harvard, acuzată de cenzură după anularea unor materiale academice despre Palestina