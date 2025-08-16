Trump se va CONSULTA cu aliații din NATO și cu Zelenski, după summitul cu Putin /„Depinde de ei să accepte”

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a afirmat, după întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, că va discuta cu liderii anumitor țări europene din cadrul NATO și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a stabili avansarea negocierilor în sensul unui acord de oprire a războiului din Ucraina.

”Ca să spun foarte rapid, o să încep să dau câteva telefoane pentru a le spune ce s-a întâmplat, dar am avut o întâlnire extrem de productivă, am ajuns la multe acorduri, asupra câtorva probleme nu s-a ajuns la acorduri, unele nu sunt atât de semnificative, dar una este cea mai semnificativă. Avem șanse foarte mari să obținem acordul, nu l-am obținut, dar avem șanse foarte bune să îl obținem”, a declarat Donald Trump în conferința de presă organizată la finalul summitului din Alaska. ”Aș vrea să îi mulțumesc președintelui Putin și întregii echipe, pe mulți îi cunosc, sunteți aproape la fel de faimoși ca șeful. Am avut o serie de întâlniri bune și productive de-a lungul anilor și sperăm să le avem și în viitor. Cea mai productivă a fost acum. Vom opri moartea a mii de oameni pe săptămână, iar președintele Putin vrea acest lucru la fel de mult ca mine. Deci, domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult, vom discuta din nou foarte curând și probabil că ne vom și vedea din nou foarte curând”, a precizat Trump.

Liderul SUA a anunțat că va iniția consultări cu aliații din cadrul NATO și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

”Nu există niciun acord până nu îl obținem, în scurt timp îi voi suna pe liderii țărilor NATO, voi suna mai multe persoane relevante, îl voi suna pe președintele Zelenski pentru a-l informa despre întâlnirea de astăzi, în fond, depinde de ei să accepte ceea ce au stabilit secretarul de Stat, Marco Rubio, emisarul special, Steve Witkoff, oamenii minunați din Administrația Trump prezenți aici”, a subliniat președintele SUA.

La rândul său, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că a avut o întâlnire ”constructivă” cu Donald Trump, declarându-se încrezător că se poate ajunge la o soluție de oprire a conflictului din Ucraina, dar prin eliminarea cauzelor crizei și prin reconfigurarea arhitecturii europene de securitate.

