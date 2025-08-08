Trump și-a schimbat poziția privind întâlnirea directă cu Putin. CONDIȚIA prezenței lui Zelenski la negocierile de pace, eliminată

Președintele Donald Trump și-a schimbat poziția privind întâlnirea cu Vladimir Putin, anunțând că va avea discuții directe cu liderul rus chiar dacă acesta nu se angajează să se întâlnească și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Decizia vine după zile de semnale contradictorii și negocieri diplomatice intense, în contextul războiului din Ucraina.

Președintele american Donald Trump a anunțat joi, într-o schimbare neașteptată de poziție, că se va întâlni cu Vladimir Putin fără a mai impune condiția ca liderul de la Kremlin să accepte o întâlnire și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Washington Post.

Inițial, un oficial al Casei Albe a declarat sub protecția anonimatului că Trump va purta discuții cu Putin doar în cazul în care acesta din urmă acceptă să se întâlnească și cu Zelenski. Totuși, Putin a calificat această cerință drept „prematură” și a respins ideea unei întâlniri cu președintele ucrainean în viitorul apropiat.

Deși a afirmat că este „foarte dezamăgit” de continuarea atacurilor ruse asupra Ucrainei, Trump a declarat în Biroul Oval: „Voi face tot ce pot pentru a opri crimele în Ucraina”.

Întrebat dacă termenul limită de vineri pentru acceptarea unui armistițiu de către Putin sau impunerea unor sancțiuni suplimentare este încă valabil, Trump a răspuns ambiguu: „Depinde de el. Vom vedea ce are de spus.”

Schimbarea de atitudine a președintelui american survine după o serie de negocieri și declarații contradictorii din ultimele zile.

Miercuri, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a avut o întâlnire de trei ore cu Putin la Moscova, iar Casa Albă a anunțat noi tarife severe pentru India, ca răspuns la sprijinul acesteia pentru economia de război a Rusiei.

Putin respinge o întâlnire directă cu Zelenski

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că „președintele Trump ar dori să se întâlnească atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski, deoarece dorește ca acest război brutal să ia sfârșit”. Ea a adăugat că „detaliile acestor potențiale întâlniri vor fi furnizate la momentul oportun”.

De partea rusă, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a confirmat joi că pregătirile pentru întâlnirea Putin-Trump sunt în curs și ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare. Deși inițial s-a spus că solicitarea a venit din partea Moscovei, Ușakov a precizat că propunerea a venit „la sugestia părții americane”.

Putin a comentat că „ambele părți au manifestat interes” și că detaliile inițiale nu mai sunt relevante.

Liderul de la Kremlin a reafirmat însă că întâlnirea cu Zelenski nu este posibilă „în acest stadiu”, subliniind că „trebuie create anumite condiții” care, în prezent, „sunt departe de a fi realizate”.