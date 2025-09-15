Apeluri pentru sancționarea lui Elon Musk, în Marea Britanie, după discursul miliardarului în timpul marșului de la LONDRA

Prim-ministrul Keir Starmer s-a confruntat luni cu apeluri pentru a-l sancționa pe Elon Musk după ce proprietarul platformei X și Tesla a declarat la un miting anti-imigrație că Marea Britanie urmează să se confrunte cu violențe și că britanicii trebuie “să riposteze sau să moară”.

Keir Starmer a denunțat violențele care au avut loc în timpul demonstrației de sâmbătă „Unite the Kingdom” de la Londra, organizată de activistul de extremă-dreapta Tommy Robinson, la care ar fi participat 100.000 de persoane.

Discursul lui Musk a fost deja denunțat ca fiind „nepotrivit” și „dezgustător”, conform The Independent.

Declarațiile lui Elon Musk

Adresându-se participanților la demonstrație printr-o legătură video, Musk a cerut dizolvarea Parlamentului, alegeri anticipate și schimbarea Guvernului în Marea Britanie.

El le-a spus protestatarilor că „violența vine spre voi” și „fie ripostați, fie muriți”.

Sir Ed Davey, liderul Partidului Liberal Democrat, al treilea partid ca mărime din Parlamentul Marii Britanii, a declarat duminică că le-a scris lui Keir Starmer, lui Kemi Badenoch (liderul opoziției conservatoire) și lui Nigel Farage.

Davey i-a îndemnat pe aceștia să i se alăture în “condamnarea remarcilor periculoase ale lui Elon Musk care incitau la violență” și să ia în considerare sancțiuni împotriva miliardarului.

Ministrul Egalității Jacqui Smith a declarat că remarcile lui Musk „au fost greșite și periculoase”.

Secretarul pentru afaceri Peter Kyle a numit comentariile „ușor de neînțeles” și „total nepotrivite”, dar a spus că demonstrația a arătat că libertatea de exprimare este vie și sănătoasă.

Starmer nu a comentat direct asupra remarcilor lui Musk.

El a scris pe platforma X că protestul pașnic „este esențial pentru valorile țării noastre. Dar nu vom suporta atacuri asupra ofițerilor de Poliție care își fac treaba sau ca oamenii să se simtă intimidați pe străzile noastre din cauza originii lor sau a culorii pielii lor”.

26 de ofițeri de Poliție au fost răniți în timpul manifestațiilor de la Londra

Poliția a declarat că 24 de persoane au fost arestate până acum, după ce 26 de ofițeri au fost răniți – inclusiv patru răniți grav – în scene de „violență inacceptabilă”, în timp ce protestatarii încercau să străpungă rândurile Poliției care îi separau de o contra-demonstrație antirasistă mai mică.

Poliția Metropolitană a spus că vor urma și alte arestări, notează Associated Press.

Nu este prima dată când Musk, un fost aliat al președintelui Donald Trump, susține figuri de dreapta și extremă-dreaptă din Europa, inclusiv Tommy Robinson sau partidul Alternativa pentru Germania, sau AfD.

Musk este, de asemenea, un critic al încercărilor Guvernului britanic și ale altor guverne europene de a reprima conținutul online dăunător, lucru despre care el susține că restricționează libertatea de exprimare.

Foto: Profimedia

