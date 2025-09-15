Prima pagină » Știri externe » Apeluri pentru sancționarea lui Elon Musk, în Marea Britanie, după discursul miliardarului în timpul marșului de la LONDRA

Apeluri pentru sancționarea lui Elon Musk, în Marea Britanie, după discursul miliardarului în timpul marșului de la LONDRA

15 sept. 2025, 16:02, Știri externe
Apeluri pentru sancționarea lui Elon Musk, în Marea Britanie, după discursul miliardarului în timpul marșului de la LONDRA

Prim-ministrul Keir Starmer s-a confruntat luni cu apeluri pentru a-l sancționa pe Elon Musk după ce proprietarul platformei X și Tesla a declarat la un miting anti-imigrație că Marea Britanie urmează să se confrunte cu violențe și că britanicii trebuie “să riposteze sau să moară”.

Keir Starmer a denunțat violențele care au avut loc în timpul demonstrației de sâmbătă „Unite the Kingdom” de la Londra, organizată de activistul de extremă-dreapta Tommy Robinson, la care ar fi participat 100.000 de persoane.

Discursul lui Musk a fost deja denunțat ca fiind „nepotrivit” și „dezgustător”, conform The Independent.

Declarațiile lui Elon Musk

Adresându-se participanților la demonstrație printr-o legătură video, Musk a cerut dizolvarea Parlamentului, alegeri anticipate și schimbarea Guvernului în Marea Britanie.

El le-a spus protestatarilor că „violența vine spre voi” și „fie ripostați, fie muriți”.

Sir Ed Davey, liderul Partidului Liberal Democrat, al treilea partid ca mărime din Parlamentul Marii Britanii, a declarat duminică că le-a scris lui Keir Starmer, lui Kemi Badenoch (liderul opoziției conservatoire) și lui Nigel Farage.

Davey i-a îndemnat pe aceștia să i se alăture în “condamnarea remarcilor periculoase ale lui Elon Musk care incitau la violență” și să ia în considerare sancțiuni împotriva miliardarului.

Ministrul Egalității Jacqui Smith a declarat că remarcile lui Musk „au fost greșite și periculoase”.

Secretarul pentru afaceri Peter Kyle a numit comentariile „ușor de neînțeles” și „total nepotrivite”, dar a spus că demonstrația a arătat că libertatea de exprimare este vie și sănătoasă.

Starmer nu a comentat direct asupra remarcilor lui Musk.

El a scris pe platforma X că protestul pașnic „este esențial pentru valorile țării noastre. Dar nu vom suporta atacuri asupra ofițerilor de Poliție care își fac treaba sau ca oamenii să se simtă intimidați pe străzile noastre din cauza originii lor sau a culorii pielii lor”.

26 de ofițeri de Poliție au fost răniți în timpul manifestațiilor de la Londra

Poliția a declarat că 24 de persoane au fost arestate până acum, după ce 26 de ofițeri au fost răniți – inclusiv patru răniți grav – în scene de „violență inacceptabilă”, în timp ce protestatarii încercau să străpungă rândurile Poliției care îi separau de o contra-demonstrație antirasistă mai mică.

Poliția Metropolitană a spus că vor urma și alte arestări, notează Associated Press.

Nu este prima dată când Musk, un fost aliat al președintelui Donald Trump, susține figuri de dreapta și extremă-dreaptă din Europa, inclusiv Tommy Robinson sau partidul Alternativa pentru Germania, sau AfD.

Musk este, de asemenea, un critic al încercărilor Guvernului britanic și ale altor guverne europene de a reprima conținutul online dăunător, lucru despre care el susține că restricționează libertatea de exprimare.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alegeri în GERMANIA: Avans notabil pentru AfD în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia

Marea Britanie anunță o nouă reformă în domeniul migrației. Ce măsuri va lua Londra

Citește și

EXTERNE Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA
17:41
Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA
NEWS ALERT VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România
17:07
VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România
VIDEO Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT”  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate
17:03
Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT”  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate
EXTERNE SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
16:44
SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
EXTERNE Trump cere ajutorul NATO pentru a opri conflictul din Ucraina /„RĂZBOIUL se va încheia rapid, vor fi salvate viețile”
16:40
Trump cere ajutorul NATO pentru a opri conflictul din Ucraina /„RĂZBOIUL se va încheia rapid, vor fi salvate viețile”
EXTERNE ONU a anunțat o reuniune de urgență a Consiliului pentru Drepturile Omului/ Membrii vor discuta despre situația din QATAR
15:52
ONU a anunțat o reuniune de urgență a Consiliului pentru Drepturile Omului/ Membrii vor discuta despre situația din QATAR
Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil fix în ziua debutului Irinei pe podium: 'E o
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Horia Brenciu este în doliu! Mesajul cutremurător postat de cântăreț: „A murit”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Evz.ro
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un nou nivel: Ești mai frumos ca Ragnar
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Viața extraterestră ar putea fi greu de găsit din cauza acestor planete