Donald Trump și Benjamin Netanyahu au convenit asupra unui nou plan de pace pentru Fâșia Gaza. Președintele american și premierul israelian au avertizat mișcarea teroristă pro-palestiniană Hamas să îl accepte.

De altfel, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și președintele Franței, Emmanuel Macron, presează Hamas să accepte planul de pace.

Oficialii din țările care au recunoscut statul Palestina au salutat inițiativele și eforturile președintelui Donald Trump pentru a pune capăt războiului sângeros din Fâșia Gaza, care durează de aproape doi ani, conflict care s-a soldat cu uciderea a peste 88.000 de civili și militari palestinieni.

Războiul a culminat cu escaladarea într-un război aerian dintre Israel și Iran și cu operațiuni ale trupelor terestre israeliene în sudul Libanului împotriva mișcării teroriste Hezbollah, precum și cu asedierea orașului palestinian Gaza.

Premierul israelian a respins în mod repetat posibilitatea unei coexistențe pașnice cu statul Palestina și a susținut că nu va opri războiul până nu va elimina în totalitate mișcarea teroristă proxy a Iranului, Hamas, aprovizionată militar și sprijinită financiar de către regimul ayatollahului de la Teheran.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a avertizat Hamas să nu „irosească” această oportunitate. Premierul Keir Starmer al Regatului Unit a salutat eforturile președintelui:

„Facem apel la toate părţile să se unească şi să colaboreze cu administraţia americană pentru a finaliza acest acord şi a-l pune în aplicare. Hamas ar trebui să accepte acum planul şi să pună capăt suferinţei, depunând armele şi eliberând toţi ostaticii rămaşi”, a declarat Starmer.

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis că salută angajamentul lui Trump pentru a pune capăt războiului și de a elibera toți ostaticii rămași în viață.

„Mă aştept ca Israelul să se angajeze ferm în acest sens. Hamas nu are altă opţiune decât să elibereze imediat toţi ostaticii şi să urmeze acest plan”, a declarat Macron într-o declaraţie pe X.

Și guvernul italian condus de Giorgia Meloni a salutat propunerea lui Trump, afirmând că aceasta ar putea „marca un moment decisiv” şi ar putea permite „încetarea definitivă a ostilităţilor, eliberarea imediată a tuturor ostaticilor şi accesul umanitar complet şi sigur pentru populaţia civilă”.

