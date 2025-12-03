Trump spune că Zelenski „nu mai are ași în mânecă” și trebuia accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție: „Putin vrea să oprească războiul”

În conferința de presă de miercuri, 3 decembrie, președintele american Donald Trump a reiterat că SUA nu vor mai sprijini militar și financiar Ucraina, motivând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu are ași în mânecă”.

Președintele SUA a mai spus că liderul de la Kiev trebuia să accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție care i-a dăunat reputației sale.

Trump: Cred că Putin vrea să oprească războiul

Întrebat de un reporter cum decurg eforturile pentru încetarea conflictului ruso-ucrainean după discuțiile de la Moscova dintre Vladimir Putin și delegația SUA condusă de emisarul Steve Witkoff, precum și de ginerele președintelui american Jared Kushner, Donald Trump a răspuns:

„Nu știu ce face Kremlinul. Pot să spun că ei au avut o întâlnire rezonabilă și bună cu președintele Putin. Vom afla. Este un război care n-ar fi trebuit să pornească niciodată dacă eram președinte. Am avut alegeri fraudate în 2020.”

Trump: 27.000 de soldați mor, exact cât un stadion de fotbal

„Putin vrea să oprească războiul. Asta mi-a dat impresia. Le-ar plăcea să vadă războiul încheiat. Cred că vor să facă afaceri cu America, să se întoarcă la viețile lor normale, în loc să piardă mii de soldați pe săptămână. Dar conducerea lor este mult mai dură decât credeam”, a spus Trump, adăugând că războiul a dus la foarte mulți militari uciși.

„27.000 de soldați. Este ca și cum ai avea un stadion de fotbal, nu o arenă. O împarți în două. Sunt 27.000 de soldați”.

Președintele american a repetat că „dacă era președinte în locul lui Joe Biden în 2022, războiul nu ar fi fost declanșat”.

Concluziile discuțiilor SUA-Rusia de la Moscova

Fostul ambasador rus în SUA și diplomatul Iuri Usakov a declarat că s-au pregătit mai multe variante ale unui plan de pace pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, discutate în timpul întâlnirii de la Kremlin.

În timpul întâlnirii de la Kremlin, a fost discutat în detaliu rezolvarea conflictului din Ucraina. A fost discutată și problema teritorială și nu a fost acceptată vreo variantă de compromis al planului de pace din Ucraina, unele propuneri ale SUA fiind considerate acceptabile pentru Rusia, altele fiind însă respinse.

Rusia și SUA vor continua dialogul

Putin i-a transmis lui Trump, prin intermediul lui Witkoff, un „salut prietenos” și o serie de semnale politice importante, ceea ce înseamnă că vor continua contactele dintre Rusia și SUA.

Conversația lui Putin cu Witkoff a fost „constructivă, foarte utilă și bogată în conținut. Și Kirill Dmitriev, om de afaceri și emisar, a declarat că întâlnirea lui Putin cu Steve Witkoff și Jared Kushner a fost „productivă”.

