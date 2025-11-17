Trump susține că orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever, inclusiv Iranul

Președintele american, Donald Trump, a declarat că republicanii lucrează la o lege care va impune sancțiuni asupra oricărei țări care face afaceri cu Rusia și spune că Iranul ar putea fi adăugat pe această listă.

„După cum știți, eu am sugerat acest lucru, astfel încât orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever. S-ar putea să adauge și Iranul pe această listă”, le-a spus Trump reporterilor.

Perspectiva ca Iranul să fie inclus în sancțiunile SUA, vine în contextul în care Teheranul se confruntă cu presiuni diplomatice intense în urma conflictului din iunie cu Israelul. Aici se adaugă și reînnoirea controlului asupra activităților sale nucleare.

Iranul a fost deja afectat de mai multe runde de sancțiuni americane asupra sectoarelor bancar, energetic și de apărare în ultimul deceniu.

În ultimele săptămâni, senatorii americani au reluat eforturile de promovare a unui pachet de sancțiuni, amânat de mult timp, care urmărește să penalizeze țările care achiziționează petrol și gaze rusești și să restricționeze companiile internaționale care operează în industria energetică a Rusiei.

Această nouă inițiativă vine în urma eforturilor continue ale Occidentului de a intensifica presiunea economică asupra Moscovei, la mai bine de trei ani de la începerea războiului din Ucraina.

Teheranul și-a aprofundat legăturile economice cu Moscova în ultimii ani, inclusiv cooperarea în domeniul energiei, al sectorului bancar și al industriei militare.

