Trump susține că Rusia „face concesii" în privința planului de PACE, iar Ucraina „este mulțumită". Zelenski: „Nu faceți un acord pe la spatele nostru"

Mihai Tănase
26 nov. 2025, 09:40, Știri externe
Foto: Profimedia images

Donald Trump afirmă că negocierile dintre Rusia și Ucraina avansează, susținând că Moscova „face concesii”, iar Kievul ar fi „mulțumit” de progres. În realitate, diplomația ucraineană avertizează că rămân puncte extrem de sensibile, în special cele privind posibile cedări teritoriale. Moscova transmite, la rândul său, că nu va accepta niciun acord care se abate de la planul maximalist în care Rusia câștigă tot ce își dorește din Ucraina.

Donald Trump a spus că este dispus să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski, doar dacă cele două părți vor fi aproape de un acord de pace. Liderul de la Casa Albă a afirmat că termenul limită fixat inițial, respectiv Ziua Recunoștinței, adică joi, nu mai este valabil și că planul de pace în 28 de puncte al Casei Albe „era doar o schiță”, scrie SkyNews.com.

Întrebat dacă Ucraina ar putea fi obligată să cedeze teritoriu, Trump a sugerat că, „în următoarele câteva luni, Rusia ar putea oricum să obțină acest teritoriu”.

El a descris concesiile rusești drept promisiunea de a „înceta luptele și de a nu mai ocupa teritoriu”.

„Termenul limită pentru mine este atunci când se va termina. Și cred că toată lumea este obosită de luptă în acest moment.”, a spus Trump.

Zelenski avertizează împotriva unui acord „pe la spatele” Ucrainei

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat în cadrul unei reuniuni virtuale a „coaliției celor dispuși” că Ucraina nu poate fi exclusă din deciziile care îi afectează securitatea.

„Credem cu tărie că deciziile privind securitatea Ucrainei trebuie să includă Ucraina… Când se ia o decizie pe la spatele unei țări, există riscul ca aceasta să nu funcționeze”, a spus Zelenski.

Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andriy Yermak, a declarat că Ucraina rămâne deschisă negocierilor și „nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”, însă va analiza cu atenție orice propunere venită din partea SUA.

Un diplomat ucrainean a atras atenția că punctele critice rămân legate de concesiile teritoriale, cea mai sensibilă parte a discuțiilor.

De cealaltă parte, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis un mesaj ferm: Moscova nu va accepta un plan de pace care se îndepărtează de înțelegerile pe care, susține el, le-ar fi stabilit Putin și Trump „în vara acestui an, la Anchorage”.

„Dacă spiritul și litera acordului de la Anchorage sunt șterse… situația va fi fundamental diferită”, a avertizat Lavrov.

Trump a confirmat că negociatorul său, Steve Witkoff, se va deplasa săptămâna viitoare la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. În paralel, secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, va merge la Kiev pentru consultări cu partea ucraineană.

