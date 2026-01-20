Prima pagină » Știri externe » Trump: „Veți afla! Macron nu mai stă acolo prea mult! Ei sunt duri doar când nu sunt în preajmă”

Președintele american Donald Trump a fost întrebat la ultima conferință de presă dacă va participa la reuniunea de urgență a G7, așa cum a propus președintele Emmanuel Macron.

„Nu, nu aș face asta. Pentru că Emmanuel nu va sta acolo prea mult timp și nu există nicio șansă de longevitate acolo. Adică, este un prieten de-al meu, este un tip drăguț. Îmi place Macron, dar nu va mai fi acolo foarte mult timp și știi că am  întâlniri cu persoane direct implicate, nu cu tipii de care vorbești”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump a subliniat că Macron își va încheia mandatul în 2027 sau chiar mai devreme din cauza sondajelor de opinie nefavorabile care indică că a devenit cel mai detestat președinte francez din istoria recentă a Franței.

Relațiile dintre Franța și SUA, la cel mai scăzut nivel din ultimii 250 de ani

Tensiunile dintre Franța și SUA, doi aliați tradiționali din timpul Războiului American de Independență desfășurat în urmă cu 250 de ani, au luat amploare în ultima săptămână după ce Trump a început să insiste pe anexarea Groenlandei și a amenințat că va crește taxele vamale pentru oricare țară europeană care i se va opune.

Cei doi lideri s-au atacat reciproc în mod indirect la conferințele de presă.   Emmanuel Macron, care a purtat o pereche de ochelari de protecție solară în pentru a-și ascunde hemoragia oculară, a declarat la întâlnirea anuală de la Davos că nu se va lăsa intimidat sau amenințat.

„Preferăm respectul, nu bătăușii. Preferăm știința în locul (conspirațiilor) și preferăm statul de drept în locul brutalității”, a spus Emmanuel Macron.

Ce părere are Trump despre NATO

Trump a criticat dur NATO pe platforma de socializare  Truth Social:

„Am făcut mai mult pentru NATO decât oricine altcineva. Cred că, într-o mare măsură, îți vor spune acest lucru. Cred că l-ai putea întreba pe secretarul general (Mark Rutte, n.r.) despre acest lucru. Și el a spus acest lucru. Însă și NATO trebuie să ne trateze corect. Marea temere pe care o am față de NATO este că am cheltuit sume enorme de bani cu NATO și știu că le vom veni în ajutor, dar chiar mă îndoiesc dacă ei vor veni pentru noi sau nu”, a adăugat liderul american, care se plânge că mai toate statele membre NATO se opun anexării SUA a Groenlandei din motive strategice.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că dorește să anexeze Groenlanda pentru a nu fi ocupată de Rusia și China.  Trump a invocat „securitatea națională” a Americii, chiar în contextul în care mai mulți lideri europeni se îndoiesc că acesta va respecta angajamentul SUA la activarea Articolului 5 al NATO  (în cazul în care o țară membră din Europa este atacată de Rusia).

