Trump, Zelenski și liderii europeni, cu harta Ucrainei pe masă! Ce teritorii ucrainene ar putea ajunge definitiv sub controlul Rusiei

O hartă a războiului din Ucraina a fost amplasată la Casa Albă.

„Este foarte important ca toate aspectele sensibile, teritoriale, să fie discutate la nivel de lideri, în cadrul unei reuniuni trilaterale, iar președintele Trump va încerca să organizeze o astfel de reuniune”, a declarat, la întâlnirea cu Donald Trump și liderii UE, președintele Volodimir Zelenski.

„I-am arătat președintelui multe detalii despre câmpul de luptă, pe hartă. Mulțumesc pentru hartă, apropos”, a spus Zelenski.

Trump a glumit, spunându-i liderului ucrainean că este liber să ia harta acasă, dacă dorește, potrivit BBC.

În cazul cedărilor teritoriale, Ucraina ar urma să piardă definitiv 20% din teritoriu. Guvernul de la Kiev va fi nevoit să recunoască definitiv teritoriile cedate ca fiind parte a Federației Ruse.

Următoarele regiuni ucrainene, aflate deja sub ocupația trupelor ruse, ar putea fi cedate definitiv Federației Ruse:

Crimeea – peninsulă anexată de Federația Rusă din anul 2014 (anexare nerecunoscută nici de Ucraina, nici de UE și SUA);

Herson – regiune ocupată de Rusia în proporție de 73%;

Zaporojie – regiune ocupată de Rusia în proporție de 73%;

Donețk – regiune ocupată de Rusia în proporție de 76%;

Luhansk – regiune ocupată de Rusia în proporție de 99%;

Pe 30 septembrie 2022, Vladimir Putin, și liderii celor patru regiuni considerate „republici separatiste pro-ruse”, Leonid Pasechnik, Denis Pushilin, Yevgeny Balitsky și Vladimir Saldo, au semnat pentru recunoașterea alipirii regiunilor Donețk, Herson, Luhansk și Zaporojie de Federația Rusă. 143 de state membre ONU au condamnat anexarea și au considerat-o „ilegală” potrivit dreptului internațional.

Rusia ar putea renunța „defintiv” la următoarele regiuni ucrainene:

Mîkolaiiv – regiune ocupată în proporție de 1%

Dnipropetrovsk – regiune ocupată în proporție de sub 1%

Harkov – regiune ocupată în proporție de 4%

Potrivit Daily Mail, Ucraina ar putea cere la schimb:

Readucerea înapoi în Ucraina a prizonierilor de război și a copiilor ucraineni aflați în captivitatea rusă;

„Garanții de securitate” din partea UE și a SUA, echivalente cu cele din Acordul 5 al Tratatului Nord-Atlantic;

Admitere în NATO;

Trimiterea de trupe NATO în Ucraina pentru menținerea păcii;

Reparații;

Fără interdicții privind dezvoltarea armatei și a aviației;

Cerințele cele mai importante ale Federației Ruse:

întreaga regiune Donbas să fie recunoscută ca fiind parte a Federației Ruse;

recunoașterea suveranității ruse asupra peninsulei Crimeea;

respingerea aderării Ucrainei la NATO;

Sursa Foto: Profimedia | White House | X

