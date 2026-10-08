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Turcia nu va trimite trupe în Yemen în baza Pactului de la Mecca. Acordul ajunge în Parlament

Turcia nu va trimite trupe în Yemen în baza Pactului de la Mecca. Acordul ajunge în Parlament
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Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a anunțat că acordul de apărare semnat de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan va fi trimis Parlamentului pentru ratificare. Fidan a subliniat că pactul este unul defensiv și că Turcia nu va trimite trupe pe teritoriul altei țări pentru a lansa atacuri, în contextul conflictului din Yemen.

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Fidan: „Acesta este un acord de apărare”

Hakan Fidan a explicat, joi, la Ankara, că Turcia analizează împreună cu Pakistanul ce fel de sprijin poate oferi Arabiei Saudite în cadrul Pactului de la Mecca, în special în domeniul apărării aeriene, al războiului electronic și al altor componente tehnice.

„Se efectuează evaluări tehnice cu privire la aceste probleme, în cooperare cu Pakistanul. După cum am menționat anterior, acestea sunt evaluări militare. Aceste procese sunt în desfășurare în rândul oficialilor noștri militari.

Ce fel de asistență în domeniul apărării poate fi oferită, în special în domeniile apărării aeriene, războiului electronic și altor domenii tehnice? Lucrările la aceste probleme sunt în curs de desfășurare. Comitetele militare lucrează la această problemă”, a declarat Fidan, potrivit presei din Turcia.

Ministrul turc de externe a respins însă ideea că acordul ar permite Turciei să intre într-o operațiune ofensivă în Yemen.

„Un acord de apărare înseamnă că, atunci când o țară care este parte la acord este atacată, îi susții apărarea. Acesta nu este un acord de lansare a unui atac. Turcia nu va trimite trupe pe teritoriul altei țări pentru a lansa un atac. Acesta este un acord de apărare”, a spus Fidan.

Atunci când o țară care este parte la acest acord este atacată, îi susțineți apărarea

Fidan a explicat că, prin acord, cele trei state stabilesc o cooperare în domeniul apărării, iar delegațiile militare urmează să stabilească măsurile necesare.

„Facem tot ce putem, iar Arabia Saudită oferă un sprijin constructiv în acest sens. Cu toate acestea, acesta este un acord de apărare. Atunci când o țară care este parte la acest acord este atacată, îi susțineți apărarea. Acesta nu este un acord de atac.

Turcia nu va trimite trupe într-o altă țară pentru a lansa un atac. Ca urmare a asistenței pe care o oferim, stabilim o cooperare în domeniul apărării. Prin activitatea delegațiilor noastre militare, stabilim ce fel de măsuri sunt necesare în zona operațională și ce fel de contribuții pot aduce Pakistanul și Turcia”, a declarat ministrul.

Acordul va fi trimis Parlamentului

Fidan a anunțat că procedurile interne pentru ca Pactul de la Mecca să ajungă în Parlamentul turc au fost finalizate.

„Am făcut prezentarea finală în fața președintelui nostru pe această temă. Am finalizat aproape studiile interne și am decis să trimitem acordul Parlamentului cât mai curând posibil”, a spus el.

Ulterior, Fidan a precizat că pregătirile necesare pentru transmiterea acordului către Parlament au fost finalizate.

„Lucrările necesare pentru ca acordul să fie prezentat Parlamentului au fost finalizate”, a declarat ministrul.

El a mai spus că, deși a trecut puțin timp de la semnarea acordului, procesul de punere în aplicare a acestuia avansează rapid.

„În ciuda perioadei scurte de timp care a trecut, instituționalizarea și adoptarea unor măsuri practice progresează într-un ritm foarte rapid. Părțile implicate demonstrează prin acțiunile lor că iau problema în serios și doresc să vadă rezultate tangibile”, a remarcat Fidan.

Ministrul a respins și criticile potrivit cărora Ankara ar urmări să se implice într-un război în Yemen.

„De asemenea, vreau să afirm că retorica politică ieftină care apare aici din când în când nu corespunde realității. În câmpul yemenit, forțele guvernamentale legitime își continuă lupta.

Arabia Saudită le susține, dar, pe de altă parte, depunem și noi toate eforturile pentru a rezolva problema prin pace și dialog. Arabia Saudită oferă un sprijin constructiv în acest context – și exact așa este caracterizată”, a spus Fidan.

Turcia avertizează asupra extinderii conflictului în Marea Neagră

În aceeași conferință de presă, Hakan Fidan a avertizat că războiul din Ucraina se extinde și afectează securitatea din Marea Neagră.

„Am depus eforturi mari pentru a asigura o navigație sigură în Marea Neagră. Implementarea meticuloasă a Convenției de la Montreux și a Inițiativei privind Cerealele din Marea Neagră au fost exemple concrete ale acestei abordări. Astăzi vedem cum războiul se extinde la Marea Neagră”, a declarat ministrul.

„Nu trebuie să permitem niciodată ca Marea Neagră să devină un nou front de conflict, atât ca comunitate internațională, cât și ca țări din regiune. Cu toate acestea, din păcate, după cum vedeți, pe măsură ce războiul escaladează pe toate fronturile, efectele sale se resimt și în Marea Neagră”, a adăugat el.

Fidan a spus că Ankara își împărtășește evaluările atât cu Kievul, cât și cu Moscova și le transmite propuneri pentru găsirea unei soluții. În același timp, a avertizat că intensificarea atacurilor afectează inclusiv navigația în regiune.

„Împărtășim evaluările noastre cu ambele părți (Kiev – Moscova) cu privire la această problemă. În același timp, prezentăm ambelor părți propuneri concrete pentru o soluție.

În acest moment, însă, și în așteptarea iernii, ambele părți au lansat atacuri masive în încercarea lor de a obține superioritate militară una asupra celeilalte. Acest lucru afectează grav siguranța navigației în Marea Neagră”, a subliniat Fidan.

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