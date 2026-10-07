Turcia și Pakistan trimit trupe în Arabia Saudită pentru a sprijini lupta împotriva rebelilor houthi din Yemen. Decizia a fost luată luni, pe 5 octombrie, de către cele două țări aliate în conformitate cu pactul de apărare reciprocă.

În ultimele săptămâni, rebelii houthi, aflați în război civil cu guvernul din Yemen, au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită.

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Gruparea teroristă a preluat controlul asupra unor porțiuni vaste din zona de coastă a Mării Roșii și a strâmtorii Bab al-Mandab, un punct strategic vital pentru transportul de petrol și mărfuri.

Din cauza atacurilor asupra conductelor de țiței, Arabia Saudită a anunțat că nu va mai putea livra carburanți rafinăriilor europene pe toată durata lunii octombrie.

Guvernele de la Riad și aliații guvernului yemenit au lansat o operațiune de contraofensivă împotriva grupului proxy sprijinit de Iran. Armata yemenită a condus peste 1.000 de bombardamente și a lansat o campanie de ofensivă împotriva capitalei rebelilor houthi, Sanaa.

Yemeniții sunt susținuți de o coaliție condusă de saudiți. Guvernul yemenit a anunțat duminică că și-a propus ca obiectiv principal să recupereze teritoriul aflat sub ocupația rebelilor houthi de mai bine de un deceniu.

Peste 100 de aeronave de luptă ale coaliției au decolat la răsărit pentru a lovi bazele rebelilor houthi, relatează Le Monde .

Luni, reprezentanții Arabiei Saudite, Pakistanului și Turciei au organizat o întâlnire de urgență la Riad, în baza unui acord comun de apărare semnat în august. Potrivit pactului de apărare, cele trei țări sunt obligate să își acorde sprijin reciproc în cazul oricărui atac.

Potrivit statisticilor ONU, războiul cauzat de rebelii houthi a dus la strămutarea a peste 5 milioane de civili. Războiul civil din Yemen a izbucnit în 2014. Peste 377.000 de oameni și-au pierdut viața. Dintre aceștia, 85.000 de minori au murit din cauza foamei între anii 2015 și 2018, potrivit statisticilor furnizate de Salvați Copiii. Peste 4.000 de oameni au murit din cauza epidemiei de holeră, fiind raportate 2,5 milioane de cazuri.

Yemen se află în criză din 2011, de la începerea valului de revoluții ale Primăverii Arabe care a cuprins întreg Orientul Mijlociu. Ali Abdullah Saleh, președintele care a condus în mod autocratic Yemenul de Nord din 1978 până în 1990 și Yemenul unificat din 1990 până în 2012, a fost răsturnat de la putere. În 2017, el a fost asasinat de un lunetist houthi.