Război în Iran, ziua 29. Houthi amenință că blochează Canalul Suez. Israel a bombardat două instalații nucleare iraniene

Războiul în Iran a ajuns la ziua 29. Israel continuă operațiunile cu trupele terestre din sudul Libanului. Milițiile pro-iraniene și organizațiile teroriste ripostează violent cu bombardamente în toată regiunea Orientului Mijlociu. 

Iran  a continuat să atace Israel azi noapte cu rachete. Proiectilele au fost interceptate, anunță Al Jazeera. Sirenele au fost auzite în Bahrain, iar televiziunea de stat din Siria a raportat explozii la Damasc.

Rebelii Houthi din Yemen intră oficial în război

Gruparea rebelilor Houti, considerată organizație teroristă în Occident, a anunțat sâmbătă dimineață că se va implica oficial în război, alături de Iran și „Axa Rezistenței”. Conducerea grupării a comandat deja atacarea unor ținte militare din Israel cu rachete balistice.

„Am condus prima noastră operațiune militară folosind rachete balistice împotriva unor ținte militare vitale din Israel. Operațiunea noastră va continua până când ne vom atinge obiectivele. Vom continua până când agresiunea va înceta pe toate fronturile”, a anunțat gruparea Houthi.

Potrivit Times of Israel, gruparea Houthi susținută de Iran ar putea ataca și bloca punctul cheie al Canalului Suez: Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Operațiuni militare: Atacuri în Oman, Liban, Kuweit, Arabia Saudită și în Emiratele Arabe

Au fost rachetele iraniene interceptate de apărarea israeliană. Armata israeliană a raportat lansarea unor rachete din Yemen.

În ultimele 24 de ore, gruparea Hezbollah a condus 82 de atacuri împotriva trupelor israeliene din Liban.  Ali Shoeib, o corespondentă de știri de la Al-Manar, a fost ucisă într-un bombardament israelian. Israel a bombardat o suburbie la sud de Beirut la 03:00, ora locală.

În Abu Dhabi a izbucnit un incendiu din zona financiară Khalifa din cauza unor bucăți de rachetă iraniană interceptată. Cinci persoane au fost rănite.

La ora 4 dimineața, aeronave de luptă din SUA și Israel au bombardat în forță Teheran. A fost vizată  Universitatea de Știință și Tehnologie din capitala Iranului.

În Oman, o persoană a fost rănită în urma unui atac cu drone în portul Salalah.  Israel a bombardat două instalații nucleare din Iran.

Aeroportul internațional din Kuweit a fost bombardat de mai multe drone iraniene, provocând distrugeri semnificative sistemelor radar.

Într-un alt atac iranian ce a vizat baza aeriană „Prince Sultan” din Arabia Saudită, o aeronavă americană E-3 Sentry AWACS a fost avariată, alături de alte avioane-cisternă.

La orele prânzului, Iranul a bombardat cu rachete orașul Beit Shemesh din Israel.

Criza din Strâmtoarea Ormuz

Premierul Thailandei, Anutin Charnirakul, le-a spus reporterilor că a ajuns la un acord cu Iran. Regimul de la Teheran le a permite vaselor petroliere thailandeze să tranziteze în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Agenția de știri KUNA raportează creșterea prețului la barilul de petrol la 118 de dolari în Kuweit.

Ambasadorul Turciei în SUA, Barrack, a sugerat că Siria ar putea deveni o rută alternativă pentru tranzitul petrolier din cauza crizelor din Marea Roșie și Strâmtoarea Ormuz.

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: Clash Report

Autorul recomandă: Război în Iran, ziua 28: Iranul țintește capitala Arabiei Saudite. Două porturi din Kuweit, atacate cu drone iraniene

MILITAR Zelenski cere arme nucleare de la NATO: Sunt cele mai bune garanții de securitate posibile
18:11
Zelenski cere arme nucleare de la NATO: Sunt cele mai bune garanții de securitate posibile
FLASH NEWS Atentat cu bombă, dejucat la Paris în fața unei bănci americane. Un bărbat a fost arestat. Autoritățile suspectează un act terorist
17:55
Atentat cu bombă, dejucat la Paris în fața unei bănci americane. Un bărbat a fost arestat. Autoritățile suspectează un act terorist
SCANDALOS Donald Trump îl ironizează pe Prințul Mohammad bin Salman: „Nu credea că o să mă pupe în f**d”
17:31
Donald Trump îl ironizează pe Prințul Mohammad bin Salman: „Nu credea că o să mă pupe în f**d”
CONTROVERSĂ Presa arabă vorbește de noi tensiuni între Etiopia și Egipt, după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii. Ce ar fi anunțat guvernul de la Addis Abeba
16:42
Presa arabă vorbește de noi tensiuni între Etiopia și Egipt, după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii. Ce ar fi anunțat guvernul de la Addis Abeba
EXTERNE Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
13:48
Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
ANALIZA de 10 Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
10:00
Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Paradoxul Inteligenței Artificiale: dacă îi ceri să se comporte ca un expert, o poți face mai puțin precisă
DECES James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”
18:26
James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”
SPORT Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor
18:20
Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor
METEO ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea
17:59
ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea
INEDIT Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro
17:39
Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro
ULTIMA ORĂ PSD a înfiinţat un grup de comunicare internă pe whatsapp denumit „Jos Guvernul!” Grindeanu spune că preferă grupurile cu români
17:33
PSD a înfiinţat un grup de comunicare internă pe whatsapp denumit „Jos Guvernul!” Grindeanu spune că preferă grupurile cu români
FLASH NEWS Ciclonul Deborah se dezlănțuie. Cod galben de precipitații și viscol la munte în peste jumătate de țară
17:27
Ciclonul Deborah se dezlănțuie. Cod galben de precipitații și viscol la munte în peste jumătate de țară

