Războiul în Iran a ajuns la ziua 29. Israel continuă operațiunile cu trupele terestre din sudul Libanului. Milițiile pro-iraniene și organizațiile teroriste ripostează violent cu bombardamente în toată regiunea Orientului Mijlociu.

Iran a continuat să atace Israel azi noapte cu rachete. Proiectilele au fost interceptate, anunță Al Jazeera. Sirenele au fost auzite în Bahrain, iar televiziunea de stat din Siria a raportat explozii la Damasc.

Rebelii Houthi din Yemen intră oficial în război

Gruparea rebelilor Houti, considerată organizație teroristă în Occident, a anunțat sâmbătă dimineață că se va implica oficial în război, alături de Iran și „Axa Rezistenței”. Conducerea grupării a comandat deja atacarea unor ținte militare din Israel cu rachete balistice.

„Am condus prima noastră operațiune militară folosind rachete balistice împotriva unor ținte militare vitale din Israel. Operațiunea noastră va continua până când ne vom atinge obiectivele. Vom continua până când agresiunea va înceta pe toate fronturile”, a anunțat gruparea Houthi.

Potrivit Times of Israel, gruparea Houthi susținută de Iran ar putea ataca și bloca punctul cheie al Canalului Suez: Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Operațiuni militare: Atacuri în Oman, Liban, Kuweit, Arabia Saudită și în Emiratele Arabe

Au fost rachetele iraniene interceptate de apărarea israeliană. Armata israeliană a raportat lansarea unor rachete din Yemen.

În ultimele 24 de ore, gruparea Hezbollah a condus 82 de atacuri împotriva trupelor israeliene din Liban. Ali Shoeib, o corespondentă de știri de la Al-Manar, a fost ucisă într-un bombardament israelian. Israel a bombardat o suburbie la sud de Beirut la 03:00, ora locală.

În Abu Dhabi a izbucnit un incendiu din zona financiară Khalifa din cauza unor bucăți de rachetă iraniană interceptată. Cinci persoane au fost rănite.

La ora 4 dimineața, aeronave de luptă din SUA și Israel au bombardat în forță Teheran. A fost vizată Universitatea de Știință și Tehnologie din capitala Iranului.

În Oman, o persoană a fost rănită în urma unui atac cu drone în portul Salalah. Israel a bombardat două instalații nucleare din Iran.

Aeroportul internațional din Kuweit a fost bombardat de mai multe drone iraniene, provocând distrugeri semnificative sistemelor radar.

Într-un alt atac iranian ce a vizat baza aeriană „Prince Sultan” din Arabia Saudită, o aeronavă americană E-3 Sentry AWACS a fost avariată, alături de alte avioane-cisternă.

La orele prânzului, Iranul a bombardat cu rachete orașul Beit Shemesh din Israel.

Criza din Strâmtoarea Ormuz

Premierul Thailandei, Anutin Charnirakul, le-a spus reporterilor că a ajuns la un acord cu Iran. Regimul de la Teheran le a permite vaselor petroliere thailandeze să tranziteze în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Agenția de știri KUNA raportează creșterea prețului la barilul de petrol la 118 de dolari în Kuweit.

Ambasadorul Turciei în SUA, Barrack, a sugerat că Siria ar putea deveni o rută alternativă pentru tranzitul petrolier din cauza crizelor din Marea Roșie și Strâmtoarea Ormuz.

