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Turist american, lovit de fulger pe Etna după ce a intrat într-o zonă restricționată

Melania Agiu
Turist american, lovit de fulger pe Etna după ce a intrat într-o zonă restricționată
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Un alpinist american, în vârstă de 29 de ani, a murit în Italia. Conform primelor rapoarte ale autorităților, tânărul ar fi escaladat vulcanul Etna pe o zonă interzisă, cu scopul de a se apropia de vârf, dar a fost lovit de un fulger, în timpul unei furtuni violente din weekend.

Când a fost salvat de un elicopter al pompierilor, duminică seara, în jurul orei 20:00 bărbatul se afla deja în stare gravă și a decedat la scurt timp după aceea, scrie Corriere dela Sera. Transportat de urgență la spitalul Cannizzaro din Catania, tânărul de 29 de ani a suferit un stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

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Etna și-a făcut din nou simțită prezența printr-o nouă și intensă fază eruptivă. Conform datelor înregistrate de sistemul de monitorizare al Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) în cursul zilei de 16 august s-a înregistrat o creștere semnificativă a activității vulcanice la craterele de vârf.

Societatea de administrare a aeroportului din Catania (SAC) anunță că, „din cauza activității eruptive a vulcanului Etna și a emisiilor concomitente de cenușă vulcanică în atmosferă, s-a dispus prelungirea închiderii zonelor corespunzătoare sectorului B1.

Zborurile de sosire sunt parțial limitate la 10 avioane pe oră, până mâine, 18 august, la ora 12”. Nu există însă nicio restricție pentru avioanele care pleacă.

SAC îndeamnă pasagerii să „verifice starea zborului lor cu companiile aeriene înainte de a merge la aeroport”.

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