Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave”

Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave”

Luiza Dobrescu
16 dec. 2025, 10:30, Actualitate

Ciprian Ciucu este foarte îngrijorat cu privire la ceea ce a găsit în Primăria Capitalei, odată cu preluarea mandatului de primar general. Datoriile ajung pe la 3 miliarde de lei, iar bugetul necheltuit se va situa în jurul sumei de 20 de milioane de lei, la începutul anului. 

În cadrul interviului pe care l-a acordat celor de la Observator, Ciucu a declarat, luni seară, că lucrurile care au dus către această situaţie au legătură cu căldura şi transportul public.

În primul rând, trebuie să discutăm bugetul. Am avut un mic şoc. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave. Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei. Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei„, a explicat primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu chiar i-a dat dreptate fostului edil al Bucureştiului, actualul preşedinte al României, Nicuşor Dan, şi a recunoscut faptul că „s-a dus vremea când am fost largi la pungă”

Cu alte cuvinte, Ciucu îşi începe anul 2026 cu o sumă care acoperă doar anveloparea unei scări de bloc. Dar, până la finalul lui ianuarie 2026, noul primar al Capitalei promite să aibă lecţiile învăţate ca să ştie ce are de făcut în continuare şi „nu va răspunde la telefoane”, pentru că îşi propune „să fie foarte transparent. ”

